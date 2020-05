Omega El Fuerte – Los Dos (Pegao): audio, testo e traduzione della canzone che spopola su Tik Tok

Il testo (giusto) e la traduzione in italiano di Los Dos, anche se per molti il titolo è Pegao, di Omega El Fuerte, che sta impazzando su Tik Tok con la parte della canzone “me miro y la mire“, ovvero la parte iniziale. Ascoltala.

In realtà su questo pezzo aleggia mistero, perché è introvabile sia negli store che nelle piattaforme streaming, ad eccezione di Youtube, dov’è presente con entrambi i titoli. Il testo presente nei vari siti è completamente sbagliato, ma in questo articolo vi riporto quello corretto.

Antonio Peter de la Rosa, conosciuto anche come Omega, è un cantautore dominicano classe 1978, che ha contribuito a creare e diffondere una nuova forma di Merengue, chiamata Merengue Urbano o Merengue de Calle, vale a dire un mix di merengue, Hip hop, Rap e R&B, genere adottato da molti artisti come il cubano-americano Pitbull e la colombiana Shakira.

La contagiosa canzone, che parla di un incontro tra due persone tra le quali scatta istantaneamente una certa chimica, è racchiusa in una compilation denominata Super Tipicazo 2014, presente anche su Spotify ma impossibile da ascoltare, ad eccezione della seconda traccia. In tale compilation il brano si intitola Pegao.

Audio di Pegao

Los Dos (o Pegao) Omega El Fuerte Testo e Traduzione

Passa alla traduzione in italiano

Me miró y la miré

sonrío y le sonreí

y yo la invité a bailar

y ella me dijo que sí

Yo la tomé de la mano

y me la llevé a la pista

y allí fue que me di cuenta

que ella era tan bonita

Todo involucrado

bailando pegado

toco portugado sin pararle

a los que están al lado

Bailando apretado

bailando pegado

dos cuerpos sudados sin pararles

a los que están al lado

Pegado de ti, si

involucrado contigo hasta el fin

envenenado de ti, si

sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo

Pegada a mí, si

involucrada conmigo hasta el fin

envenenada de mi, si

sintiendo mi aliento quemando tú cuerpo





Pegado de ti, si

involucrado contigo hasta el fin

envenenado de ti, si

sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo

Pegada a mí, si

involucrada conmigo hasta el fin

envenenada de mi, si

sintiendo mi aliento quemando tú cuerpo





Pegao Traduzione

Torna al testo

Mi ha guardato e io l’ho guardata

mi ha sorriso e le ho sorriso

e l’ho invitata a ballare

e disse di si

L’ho presa per mano

e l’ho portata in pista

e ho ho capito

che lei era così bella





Tutti coinvolti

ballavamo attaccati

suono portoghese senza badare

alle persone che si trovavano accanto

Ballavamo stretti

ballavamo attaccati

due corpi sudati che non badavano

alle persone che si trovavano accanto

Attaccato a te, sì

coinvolto con te fino alla fine

drogato di te, sì

sentivo il tuo respiro nel mio corpo

Attaccata a me, sì

coinvolta con me fino alla fine

drogata di me, sì

sentivo il mio respiro che bruciava il tuo corpo

Attaccato a te, sì

coinvolto con te fino alla fine

drogato di te, sì

sentivo il tuo respiro nel mio corpo

Attaccata a me, sì

coinvolta con me fino alla fine

drogata di me, sì

sentivo il mio respiro che bruciava il tuo corpo