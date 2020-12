Yoseba: leggi il testo di Legàmi

In Legàmi, singolo del napoletano Giuseppe Cirillo, meglio conosciuto come Yoseba, rilasciato il 18 dicembre 2020 su Hokuto Empire, il giovane artista parla di una importante storia d’amore che è purtroppo giunta al capolinea, e ricorda i bellissimi momenti passati insieme alla dolce metà. In fondo al cuore, spera ancora che un giorno possa tornare insieme a lei ma il tempo stringe e se ne passerà troppo prima che l’ex fiamma torni sui suoi passi, sarà troppo tardi, nonostante il protagonista provi ancora tanto amore per questa persona.

Il testo e il video diretto da Luigi Cavaliere, che vede protagonista lo stesso Giuseppe e Aurora Celli nei panni dell’ormai ex fidanzata. La bella, interessante e profonda canzone dell’artista pop urban, è stata scritta con la collaborazione di Valerio Passeri, aka Nazo, che ha anche curato la produzione, come del resto di altre sue release come Illusione, della quale si è avuto modo di parlare in questo sito.

Sognava di fare il calciatore ma un giorno scoprì che il suo futuro era la musica. Se ne rese conto quando incise un brano da far ascoltare all’interno del locale in cui lavorava, un pezzo che riscosse un successo immediato e inaspettato, che gli fece prendere la decisione di iniziare un percorso artistico, che gli consentisse di dar voce alle sue emozioni e a fatti realmente accaduti. Così, dopo aver aperto concerti di artisti del calibro di Gué Pequeno, Luchè e Sfera Ebbasta, iniziò a rilasciare canzoni come “Non mi interessa”, “Resilienza”, “Quello che non hai”, “Non so perché”, “Proibita” e “Destinazione America”, mentre la succitata “Illusione”, ultimo brano rilasciato prima di quello in oggetto, arrivò fino al primo posto nella classifica VIRAL di Spotify. In questo 2020 ha rilasciato anche “Amore Covid-19 Freestyle”, “Prima ti amo poi mi pento” e “Hasta la Vista”. Illusione e la canzone in oggetto, sono le prime due rilasciate per la label fondata da Francesco Facchinetti.

Yoseba – Legàmi testo

[Intro]

Un’altra notte insonne ad aspettare un tuo messaggio che non arriverà mai

Yoseba

[Strofa 1]

Ricordi quella sera su quella panchina?

Io la ricordo bene, facemmo mattina

Ti toccavo i capelli neri da latina

Tu quasi indispettita perché sei all’antica

Dovrei correre solo per chi merita

Non per chi prima illude e poi mi evita

Entrambi sappiamo qual è la verità

Quello che ho fatto per te un’altra se lo apprezzerà

Il tuo ricordo mi fa male ma lo rifarei

Faccio il tuo nome se mi chiedono cosa vorrei

Ma a quel co*lione che ci prova non so che farei

Per tornare a quella sera non so che darei

Schiaccerei replay e, eh





Baby, sai che ancora ci spero (ci spero)

Questo amore è come veleno (veleno)

Non riesco più a farne a meno (a meno)

sarò sbagliato ma sono vero (vero)

[Ponte]

Un’altra notte insonne ad aspettare un tuo messaggio che non arriverà mai

E non mi chiami mai, ma quando vorrai non potrai

[Ritornello]

Ma te ne pentirai

O forse tornerai

Quando ti vedo non so che faccia mi fai

Da quando ti ho perduta manco tu lo sai

E te ne pentirai (Te ne pentirai)

O forse tornerai (Forse tornerai)

E mento se dico che non mi mancherai

Legàmi così forti non si cancellano mai, eh

[Strofa 2]

Se ci siamo incontrati un motivo forse c’è

Forse sarà pure vero che tu non fai per me

Ma il fatto è che sto bene solo se sto con te

Solo con te, yeh-yeh





Mi chiedo se a volte mi pensi, se un po’ ti penti

E se mi vedi con un’altra poi come ti senti

E voglio che quando mi faccio a pezzi un po’ mi apprezzi

E se ti do la mia anima prometti non la spezzi

Ma tanto tu non puoi spezzare un cuore già spezzato

Come non puoi cancellare mai chi hai amato

Se hai bisogno, chiamami, dimentica il passato

Quando ascolti il cuore non è mai sbagliato, yeh-yeh-yeh

[Ponte]

Un’altra notte insonne ad aspettare un tuo messaggio che non arriverà mai

E non mi chiami mai, ma quando vorrai non potrai

[Ritornello]

Ma te ne pentirai

O forse tornerai

Quando ti vedo non so che faccia mi fai

Da quando ti ho perduta manco tu lo sai

E te ne pentirai (Te ne pentirai)

O forse tornerai (Forse tornerai)

E mento se dico che non mi mancherai

Legàmi così forti non si cancellano mai, yeh

[Outro]

E te ne pentirai

E forse tornerà

Legàmi così forti non si cancellano mai, yeh (mai, yeh, mai, yeh, mai, yeh)