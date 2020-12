Leggi il testo di 7+3, meravigliosa nuova canzone di Ultimo dedicata alla madre

7+3 è un bellissimo e toccante singolo del cantautore capitolino Ultimo, scritto di suo pugno, prodotto da Andrea Manusso & Matteo Nesi, e disponibile da martedì 22 dicembre 2020 su Ultimo Records, label indipendente fondata dall’amato artista, che ha fatto il suo esordio con la meravigliosa 22 settembre, ultima sua release.

Il testo, l’audio e il significato della dolcissima ed emozionante canzone di questo grandissimo cantante, che conferma le innate capacità di colpire dritto al cuore dei numerosissimi fan sparsi per l’Italia. Ascoltare per credere, perché è sicuramente un brano molto bello, che non vi deluderà di certo.

Il singolo arriva dopo il succitato 22 Settembre e Tutto Questo Sei Tu, segnando quindi la terza release in questo 2020. Le tre canzoni saranno incluse nel futuro quarto album in studio, successore di “Colpa delle favole”? Visto il grande successo che hanno riscosso, c’è da scommetterci!

Ultimo 7+3 Testo

[1a Strofa]

Tu porti bellezza dove prima non c’era

e vedi l’incendio dentro una candela

tu porti il silenzio quando il vento grida

raggi di sole se il mio corpo gela

tu porti sorrisi ad una depressione

lo scudo ad un bimbo in manifestazione

tu porti il profumo ma senza indossarlo

la pelle che vibra se mi cammini accanto

tu porti una torcia al buio delle sere

l’oceano celeste dentro il mio bicchiere

la serenità a chi non ha un mestiere

la mano che stringo se sto per cadere

tu…





[Ritornello]

Tu porti la vita verso una risposta

soltanto portandola verso se stessa

e ancora tu…

tu porti un bel quadro ad un capolavoro

e il sasso di campagna a diventare oro

e soltanto perché

semplicemente… porti te

[2a Strofa]

Tu rispondi a tutto senza mai parlare

la parte mia che odio sai farla morire

nel canto dei poeti porti nuove frasi

planando emozioni sulle nostre mani

tu porti le rondini a inseguire il rosso

di un tramonto che rende stupendo il brutto

fasce di luce, traffico, non siepi

7+3 se vuoi formare un 10

tu porti un bambino a camminar da solo

scoprendo che è a terra che diventa un uomo

tu porti l’immenso dentro un mio discorso

e se scrivo di te non metterò mai un punto

e tu…

[Ritornello]

Tu porti la vita verso una risposta

soltanto portandola verso se stessa

e ancora tu…

tu porti un bel quadro ad un capolavoro

e il sasso di campagna a diventare oro

ma soltanto perché

semplicemente… porti te





[Outro]

Tu porti te

tu porti te

tu porti te

tu porti te

tu porti te

Il significato della canzone 7 + 3

Come spiegato dallo stesso cantautore romano, in questo pezzo scritto di getto e in pochi minuti un paio di settimane prima della release, l’artista classe 1996 omaggia la madre. “L’ho scritto pensando a lei ed è a lei che voglio dedicarlo. Si tratta di un pezzo speciale, intimo. E’ il mio regalo di Natale” ha condiviso Niccolò Moriconi sui social network.