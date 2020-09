Yoseba: ascolta e leggi il testo di Illusione

Giuseppe Cirillo, alias Yoseba, è un giovane rapper di Torre Annunziata e Illusione è la sua contagiosa canzone che da mesi sta letteralmente facendo innamorare migliaia di internauti. Il testo. Di seguito il video diretto da Lorenzo Pellegrino.

Fece parlare di se qualche mese fa, esattamente a metà dello scorso marzo, quando il paese era in quarantena a causa dell’emergenza Covid-19, rendendo disponibile un brano dal profondo significato dedicato principalmente ad altri che come lui, si trovavano impossibilitati a poter vivere come vivevano fino a poco prima, quella normalità e spensieratezza sfumata a causa di questa pandemia. Quel pezzo si intitolava “Amore Covid-19 freestyle” e tramite esso, il rapper rifletteva su come le persone, in particolar modo i suoi coetanei, stessero vivendo l’amore in quei giorni di isolamento.

Quella canzone riscosse un certo interesse, ma non come “Quello che non hai”, altra traccia legata al tema dell’amore, pubblicata il 20 dicembre 2018, e il gradevole brano in oggetto, scritto di suo pugno e prodotto da Valerio Passeri, produttore e rapper di Napoli, già al lavoro con Giuseppe in altri pezzi e con artisti del calibro Vale Lambo, Geolier e Rocco Hunt. Nella canzone, pubblicata il 17 febbraio 2020, come da titolo, Yoseba canta un amore che si è rivelato solo un’illusione…

Yoseba – Illusione testo

[Intro]

Pensavo fosse amore

Pensavo fosse amore

[Strofa 1]

Ho il tuo profumo addosso

Quel tuo rossetto rosso

Comunque vada, baby, giuro, non sarà un rimorso

Stanotte, sai, ti sogno

Stessa ora, stesso posto

Ne voglio ancora amore, si, lo voglio ad ogni costo

Ed eri magica come la Roma per Totti, fantastica

Ti sogno tutte le notti in un attica

Lo si legge dentro agli occhi di plastica, il tuo cuore senza rintocchi

E non è coincidenza che amore rima con dolore

Spesso illusione ciò che sembra ci faccia bene al cuore, al cuore.

E anche se non dovevo,

Di notte, sai, ci piangevo

Ero vivo se ti vedevo,

E più non ti avevo, più mi perdevo

Perché più non puoi, più lo vuoi

Se passa per un altro non lo rivuoi

Io che pensavo soltanto a noi

E tu invece solo ai ca**i tuoi

[Ritornello]

Io che ero innamorato dell’idea dell’amore

Ti ho dato tutto, baby, almeno ridammi il cuore

Io che non avrei mai voluto fare ‘ste ore

Pensavo fosse amore, eri solo illusione

Io che ero innamorato dell’idea dell’amore

Pensavo fosse amore, eri solo illusione

Illusione, illusione, illusione (ohoh)





[Strofa 2]

Amare te è come odiare il filo che non arriva al letto

Ti ho scritto un messaggio ma non l’hai letto

Ora però smetto, perché tutto questo

E’ solo una farsa, non credo al tuo amore, all’affetto e a tutto il resto

L’amore mi ha reso vivo come alciso

Tu eri innamorata di te come narciso

Sai che avrei fatto tutto per quel sorriso

Giuro che non sono mai stato indeciso

E ora sai che ti odio più di quanto ti amavo

Non me l’aspettavo, non lo immaginavo

E’ ora che ci guardiamo e non ci sopportiamo

Che strano pensare a quando mi hai detto “ti amo”

[Ponte]

Come puoi odiare chi hai amato più di te stesso

Con chi facevi l’amore, non semplice sesso

Quella persona a cui hai dato il cuore come un fesso

La stessa che lo ha preso e lo ha buttato nel cesso

[Ritornello]

Io che ero innamorato dell’idea dell’amore

Ti ho dato tutto, baby, almeno ridammi il cuore

Io che non avrei mai voluto fare ‘ste ore

Pensavo fosse amore, eri solo illusione

Io che ero innamorato dell’idea dell’amore

Pensavo fosse amore, eri solo illusione

Illusione, illusione, illusione, illusione (ohoh)

Pensavo fosse amore

Pensavo fosse amore