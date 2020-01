YNW Melly – Suicidal: audio, video, testo e traduzione + remix con Juice WRLD

In Suicidal, seconda traccia contenuta in Melly vs. Melvin, album d’esordio del giovane rapper e cantautore statunitense YNW Melly, rilasciato il 22 dicembre 2019, l’artista classe 1999 riflette su una relazione finita male. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale animato opera di Tristan Zammit.

Il protagonista di questa gradevole e coinvolgente, anche se tristissima canzone, descrive l’angoscia e l’odio che prova nei confronti dell’ex fidanzata, che paragona alla droga ed a causa della quale si ubriaca mandando giù superalcolici. L’artista menziona infatti l’estasi, che in questo caso ha un duplice significato: la gioia che provava nello stare insieme a questa persona e l’uso che ha fatto e che continua a fare di questa sostanza, il cui principio attivo è l’MDMA.

Per il protagonista, tale relazione è stata un suicidio perché ha danneggiato la sua salute mentale e la sua autostima, facendolo stare veramente male. Egli è inoltre certo del fatto che sarà la causa della sua morte prematura. E’ chiaro che se continuerà a fare uso di droghe e a bere alcolici, non farà di certo molta strada.

Di questo pezzo è stato rilasciato anche un remix con il compianto Juice WRLD, come tributo alle rispettive delusioni nella sfera affettiva. Questa versione, ad oggi non rilasciata nei negozi e nelle piattaforme streaming, è stata presentata in anteprima per la prima volta tramite la pagina Instagram di Melly l’8 dicembre 2019, proprio il giorno in cui WRLD perse la vita. Della scomparsa del rapper ne parlai nel brano Legends. I due avevano già collaborato nel recentissimo brano di “6 Kiss” di Trippie Redd.

YNW Melly – Suicidal Testo e Traduzione

[Intro]

Suicidal

Your love is suicidal

Lately I’ve been feeling suicidal

Your love is suicidal

[Pre-Chorus]

I thought that we were meant to be

You took my heart and made it bleed

I gave you all my ecstasy

I know you’ll be the death of me

Left lipstick on my Hennessy

Felt like you took my soul from me

You gave me all your ecstasy

I thought that we were meant to be

[Chorus]

Your love is suicidal

For me, your love is suicidal

To me, your love is suicidal

To me, your love is suicidal

[Refrain]

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

[Verse]

I don’t want to lose my conscience

Drinkin’ all this Hennessy

Baby, you took control of me

And I got too many enemies

I knew you wanted to fuck him ’cause I could just tell

Check my back, now I’m, now I’m in my bag, yeah

You did me bad, you did me bad

But I said, “Fuck it,” and I ran up my bag, yeah

I’m in my bag, I’m in my bag now

But you didn’t even put it all on the line

For me, no, oh, I’m sorry

This is the end of us

It’s crazy ’cause my heart is dangerous

Felt like you took my soul from me

Like the devil got a hold on me

Everybody wishin’ bad on me

Everybody wishin’ bad on me

You taught a lesson to me that I had to learn

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

I said I loved you and I wish I never did

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch

[Pre-Chorus]

I thought that we were meant to be

You took my heart and made it bleed

I gave you all my ecstasy

I know you’ll be the death of me

Left lipstick on my Hennessy

Felt like you took my soul from me

No way, I gave you all my ecstasy

I thought that you were meant for me

I know you’ll be the death of me

Thought we were for eternity

You fucked me up, both physically

And mentally, I can’t believe

[Refrain]

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh





[Chorus]

Your love is suicidal

For me, your love is suicidal

To me, your love is suicidal

To me, your love is suicidal

[Outro]

You taught a lesson to me that I had to learn

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

I said I loved you and I wish I never did

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch





Suicida

Il tuo amore è un suicidio

Ultimamente mi sento un suicida

Il tuo amore è un suicidio

Pensavo che fossimo fatti per stare insieme

Hai preso il mio cuore e l’hai dissanguato

Ti ho dato tutta la mia estasi

So che sarai la causa della mia morte

Hai lasciato il rossetto sulla mia Hennessy [Nota: Hennessy è una marca francese di cognac]

Mi sentivo come se mi avessi preso l’anima

Mi hai dato tutta la tua estasi

Credevo che fossimo fatti per stare insieme

Il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Sto bevendo Hennessy

Sto bevendo Hennessy





Non voglio perdere la coscienza

Bevendo tutte queste Hennessy

Baby, ti sei impossessata di me

E ho troppi nemici

Sapevo che te lo volevi scopare perché per me era chiaro

Mi guardo le spalle, ora sono, ora sono triste, sì

Mi hai fatto del male, mi hai fatto male

Ma ho detto: “Fan*ulo”, e ho fatto la valigia, sì

Sono triste, sono triste adesso

Ma non hai nemmeno cercato di rimediare

Per me, no, oh, mi dispiace

Questa è la nostra fine

È pazzesco perché il mio cuore è pericoloso

Mi sentivo come se mi avessi preso la mia anima

Come se il diavolo mi avesse in pugno

Tutti desiderano il male per me

Tutti desiderano il male per me

Mi hai dato una lezione che ho dovuto imparare

E mi dispiace tanto perché hai lasciato bruciare i nostri ponti

Ho detto di amarti e vorrei non averlo mai fatto

Giuro su Dio, lo giuro su Dio, stupida pu**ana

Pensavo che fossimo fatti per stare insieme

Hai preso il mio cuore e l’hai dissanguato

Ti ho dato tutta la mia estasi

So che sarai la causa della mia morte

Hai lasciato il rossetto sulla mia Hennessy

Mi sentivo come se mi avessi preso l’anima

Non ci credo, ti ho dato tutta la mia estasi

Pensavo che fossi fatta per me

So che sarai la causa della mia morte

Pensato che saremmo stati insieme per sempre

Mi hai sconvolto, sia fisicamente

Che mentalmente, non ci posso credere

Sto bevendo Hennessy

Sto bevendo Hennessy

Sto bevendo Hennessy

Sto bevendo Hennessy

Il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Per me, il tuo amore è un suicidio

Mi hai dato una lezione che ho dovuto imparare

E mi dispiace tanto perché hai lasciato bruciare i nostri ponti

Ho detto di amarti e vorrei non averlo mai fatto

Giuro su Dio, lo giuro su Dio, stupida pu**ana

