Fei Yu-ching – Yi Jian Mei (Xue hua piao piao): testo e traduzione in italiano della canzone virale grazie a un meme

Conosciuta anche come Xue hua piao piao, Yi Jian Mei è una canzone del cantante e compositore taiwanese Fei Yu Ching, che sta spopolando su Tik Tok, celebre social network cinese.

Originariamente pubblicata nell’aprile del 1983 per l’album “長江 水” (The Yangtze River), la canzone è nota per essere stata il tema musicale di una serie TV taiwanese del 1984 con lo stesso nome, divenendo un classico per molto tempo in Taiwan e in Cina. La versione che molti ascoltano oggi è quella nuovamente registrata nel gennaio 2010.

Recentemente il brano è divenuto celebre a livello internazionale grazie a un meme virale di un uomo cinese rasato che canta la canzone sulla neve.

Testo e traduzione di Yi Jian Mei (conosciuta anche come Xue hua piao piao)

Zhen qing xiang cao yuan guang huo

Ceng ceng feng yu bu neng zu ge

Zong you yun kai ri chu shi hou

Wan zhan yang guang zhao yao ni wo

Zhen qing xiang mei huo kai guo

Leng leng bing xue bu neng yan me

Jiu zai zui leng zhi tou zhan fang

Kan jian chun tian zou xiang ni wo

Xue hua piao piao bei feng xiao xiao

Tian di yi pian cang mang

Yi jian han mei ao li xue zhong

Zhi wei yi ren piao xiang

Ai wo suo ai wu yuan wu hui

Ci qing chang liu xin jian

[Instrumental Break]





Xue hua piao piao bei feng xiao xiao

Tian di yi pian cang mang

Yi jian han mei ao li xue zhong

Zhi wei yi ren piao xiang

Ai wo suo ai wu yuan wu hui

Ci qing chang liu xin jian





Il vero amore è come un campo selvatico

Il vento e la pioggia non possono creare barriere

La nuvola si dissolverà e il sole splenderà

Su me e te

Il vero amore è come la prugna in fiore

Non può essere sepolto dalla neve

Fiorisce nel periodo più freddo

E vede arrivare la primavera

La neve cade e il vento soffia

Il cielo e la terra sono completamente bianchi

Un ramo di prugna si erge orgoglioso nella neve

Il suo profumo è solo per te

Il mio amore è senza lamenti e rimpianti

Questo amore rimane sempre nel mio cuore





[Break strumentale]

La neve cade e il vento soffia

Il cielo e la terra sono completamente bianchi

Un ramo di prugna si erge orgoglioso nella neve

Il suo profumo è solo per te

Il mio amore è senza lamenti e rimpianti

Questo amore rimane sempre nel mio cuore

