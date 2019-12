XXXTENTACION – Ex Bitch: audio, testo e traduzione del nuovo brano

In Ex Bitch, seconda traccia del secondo postumo di XXXTENTACION, il rapper riflette presumibilmente sul suo disastroso rapporto con l’ex ragazza Ginevra Ayala, che ha iniziato a frequentare nel 2016 e tale relazione ha fatto finire in carcere l’artista, da lei accusato di averla aggredita. Egli scontò 6 mesi di galera. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

La canzone è stata scritta con la collaborazione dell’americano John Cunningham, che ha anche curato la produzione. Nel ritornello del brano, viene in qualche modo interpolato il singolo di successo del Green Day “Boulevard of Broken Dreams” (2004), che nella prima strofa recita “I walk a lonely road / The only one that I have ever known / Don’t know where it goes / But it’s home to me, and I walk alone”. La strada deserta o solitaria di cui parla X, indica la citata burrascosa relazione.

XXXTENTACION Ex Bitch testo e traduzione

[Intro]

Hey, hey, hey

[Chorus]

I just fucked my ex bitch

Pull up on the next bitch

Like, “What’s up? Give neck, bitch”

Please open your legs, bitch

No, I’m not your daddy, bitch

But I could be your daddy, bitch

Got big legs like a caddy, bitch

Really wanna fuck, send the addy, bitch

Know your daddy proud of you

Real bad bitch with a attitude

Know the whole school was fuckin’ you

Really mad a nigga was cuffin’ you

Really make a nigga uncomfortable, hey

[Refrain]

So where we go as we walk this lonely road?

So where we go?

So where we go as we walk this lonely road?

So where we go? Hey, hey





[Chorus]

I just fucked my ex bitch

Pull up on the next bitch

Like, “What’s up? Give neck, bitch”

Please open your legs, bitch

No, I’m not your daddy, bitch

But I could be your daddy, bitch

Got big legs like a caddy, bitch

Really wanna fuck, send the addy, bitch

Know your daddy proud of you

Real bad bitch with a attitude

Know the whole school was fuckin’ you

Really mad a nigga was cuffin’ you

Really make a nigga uncomfortable, hey, hey

[Refrain]

So where we go as we walk this lonely road?

So where we go?

So where we go as we walk this lonely road?

So where we go?





Mi sono appena sco*ato la mia ex pu**ana

Passiamo alla prossima

Tipo “Che c’è? Fammi un pom*ino, tro*a”

Per favore, apri le gambe, pu**ana

No, non sono tuo padre, pu**ana

Ma potrei esserlo, pu**ana

Hai gambe grosse come un furgoncino, tro*a

Vuoi davvero sco*are, inviami l’indirizzo, cagna

So che tuo padre orgoglioso di te

Una vera brutta stron*a con un bel caratterino

So che tutta la scuola ti sco*ava

Davvero pazzo un nero che ti ammanettava

Metti davvero a disagio un nero, ehi





Quindi dove andiamo mentre percorriamo questa strada deserta?

Quindi dove andiamo?

Quindi dove andiamo mentre percorriamo questa strada solitaria?

Quindi dove andiamo? Ehi, ehi

Mi sono appena sco*ato la mia ex pu**ana

Passiamo alla prossima

Tipo “Che c’è? Fammi un pom*ino, tro*a”

Per favore, apri le gambe, pu**ana

No, non sono tuo padre, pu**ana

Ma potrei esserlo, pu**ana

Hai gambe grosse come un furgoncino, tro*a

Vuoi davvero sco*are, inviami l’indirizzo, cagna

So che tuo padre orgoglioso di te

Una vera brutta stron*a con un bel caratterino

So che tutta la scuola ti sco*ava

Davvero pazzo un nero ti ammanettava

Metti davvero a disagio un nero, ehi, ehi

Quindi dove andiamo mentre percorriamo questa strada deserta?

Quindi dove andiamo?

Quindi dove andiamo mentre percorriamo questa strada solitaria?

Quindi dove andiamo?

