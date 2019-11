XXXTENTACION – ​bad vibes forever feat. PnB Rock & Trippie Redd: audio, testo e traduzione della canzone

Rilasciato venerdì 22 novembre 2019, ​bad vibes forever è un singolo postumo del rapper XXXTENTACION, con la collaborazione di PnB Rock & Trippie Redd. Si tratta del terzo anticipo dell’album omonimo, il secondo postumo, che vedrà la luce il 7 dicembre 2019. Al suo interno vi saranno la bellezza di 25 tracce.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova esplicita canzone, che arriva dopo HEARTEATER e Royalty (feat. Ky-Mani Marley, Stefflon Don & Vybez Kartel). Originariamente, il disco doveva essere pubblicato come mixtape il 16 giugno 2016. DJ Akademiks ha affermato che l’album sarà due volte più lungo di “Skins”, il primo album postumo di X.

In questo brano, sostanzialmente si parla di sesso, in particolare nel ritornello, nel quale Tentacion esprime i suoi desideri sessuali.

XXXTENTACION – ​bad vibes forever testo e traduzione

[Chorus: XXXTENTACION]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me

[Verse 1: Trippie Redd]

I said, “Hey, put your pride right to the side” (Yeah)

I can waste your time or I can change your life, I said now

Oh-oh-oh, shawty, where you goin’?

I just need one moment, so baby, keep your focus

I said, stay, stay, babe

Stay, stay with me

Stay, stay, babe

Please don’t run away, please don’t stray away

[Chorus: XXXTENTACION & PnB Rock]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me

(Oh yeah)





[Verse 2: PnB Rock]

Ooh-ooh-ooh (Yeah), I can barely keep control (Control)

When you’re grindin’ all on me, bitin’ all on me

Girl, you take my soul, yeah (Yeah)

Ooh-ooh-ooh, you look like the girl of my dreams (Dreams)

My heart is on lock and the key (Key)

It’s right in your pocket, you see

All sex, no stress (Stress)

I ain’t tryna hold you back (Back)

Ice on, who bought you that? (Ice)

Don’t want you to go out sad (Sad)

Girl, you know I’m fallin’ for you (Yeah)

And girl, you know I’m all in for you (Yeah)

And I’m in love with you-ooh-ooh, everything you do-ooh-ooh

[Chorus: XXXTENTACION]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me





Ooh-ooh-ooh, ti ho fatta strusciare sul mio pistolino

Cavalcandomi addosso, fai girare gli occhi di un giovane nero nel cervello

Che facciamo-ooh-ooh? Riesco a malapena a mantenere il controllo

Sii in sintonia con me, acquista familiarità con me, in sintonia con me

Ooh-ooh-ooh, struscia sul pistolino

Cavalcandomi addosso, fai girare gli occhi di un giovane nero nel cervello

Che facciamo-ooh-ooh? Riesco a malapena a mantenere il controllo

Sii in sintonia con me, acquista familiarità con me, in sintonia con me

Ho detto: “Ehi, smetti di pensare ai problemi” (Sì)

Posso farti perdere tempo o cambiare la tua vita, ho detto ora

Oh-oh-oh, Dolcezza, dove stai andando?

Ho solo bisogno di un momento, quindi piccola, resta concentrata

Ho detto, resta, resta, tesoro

Resta, resta con me

Resta, resta, piccola

Ti prego, non fuggirere, per favore non allontanarti





Ooh-ooh-ooh, struscia sul pistolino

Cavalcandomi addosso, fai girare gli occhi di un giovane nero nel cervello

Che facciamo-ooh-ooh? Riesco a malapena a mantenere il controllo

Sii in sintonia con me, acquista familiarità con me, in sintonia con me

(Oh si)

Ooh-ooh-ooh (Sì), riesco a malapena a mantenere il controllo (Controllo)

Quando ti strusci addosso a me, mi fai impazzire

Ragazza, prendimi l’anima, sì (sì)

Ooh-ooh-ooh, hai l’aria della ragazza dei miei sogni (sogni)

Il mio cuore è bloccato e la chiave (chiave)

E’ proprio nella tua tasca

Tutto sesso, niente stress (stress)

Non sto cercando di trattenerti

Diamanti addosso, chi te l’ha comprato? (Ghiaccio)

Non voglio che te ne vada insoddisfatta (insoddisfatta)

Ragazza, sai che mi sto innamorando di te (Sì)

E ragazza, sai che sono tutto per te (Sì)

E io sono innamorato di te-ooh-ooh, di tutto ciò che fai-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, struscia sul pistolino

Cavalcandomi addosso, fai girare gli occhi di un giovane nero nel cervello

Che facciamo-ooh-ooh? Riesco a malapena a mantenere il controllo

Sii in sintonia con me, acquista familiarità con me, in sintonia con me

