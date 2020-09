Will Busetti canta Estate ad X Factor 2020 (audizioni) Someone You Loved Italian Remix: video e testo

William Busetti, meglio conosciuto come Will, incanta tutti alla prima serata delle audizioni di X Factor 2020 con la sua Estate, remix di Someone You Loved, hit del cantautore scozzese Lewis Capaldi, pubblicata l’8 novembre 2018. il testo.

Sulla base di quella meravigliosa canzone, il giovane artista trevigiano classe 1999 si è esibito sul palco del talent show condotto da Alessandro Cattelan, alla prima serata delle audition, che vengono trasmesse ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. I giudici di questa edizione sono Mika, Manuel Agnelli e le novità Hell Raton (rapper e produttore) ed Emma Marrone, rimasti sbalorditi dalla performance di Will.

Il video della sua performance

Tutti credevano che il futuro di questo ragazzo potesse essere il calcio, ma da un annetto a questa parte, Busetti ha iniziato a comporre e a cantare, scoprendo di avere un innato talento. I suoi primi lavori sono stati Poesie, EP d’esordio pubblicato il 9 ottobre 2019, seguito dai singoli Un Po’ Meglio, Rosso, Prima Sera e Fiori Del Deserto, non contenuti nel progetto composto da 6 tracce, tra le quali quella in oggetto, scritta di suo pugno e veramente molto coinvolgente gradevole.

Will – Estate testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

E mi hai ferito troppe volte, lasci i lividi

E mi hai amato e poi buttato come i dvd

E lo so questo è passato perché non ritorna

Ma le tue foto sullo schermo danno i brividi

E questo treno dove porta ancora non lo so

Non dovremmo stare insieme, siamo ma e peró

Eppure sto scrivendo e voglio solamente te

Un poeta in quanto tale non rispetta mai le regole

E ho la bottiglia in mano in autostrada

Forse moriremo insieme, sai, comunque vada

Gente parlerà aspettando solo che io cada

Se prendo il primo volo e per cercare la mia strada

Se rimarró da solo poi la colpa sarà mia

L’amore è un criminale, tu chiama la polizia

Il cuore mi fa male, si, ma forse è fatto apposta

Ne prenderó uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa?





Guarda come mi hai ridotto, dimmi se è normale

Se poi scrivere canzoni mi rende banale

Come quando hai il cuore in gola e non puoi respirare

Tu sai dire solo che da sola non sai stare

Il tuo sguardo per me è come un meteorite

Nel senso che se cade su di me, mi uccide

Metti le manette ai polsi, il tuo cuore è in arresto

Invece il mio si è perso dentro questo testo

E forse se ne bevo ancora un paio mi passa

O magari fumo tutto quello che ho nella tasca

Perché tu me l’hai detto, ma sai che non mi basta

Io mi prenderó tutto ma il tuo cuore mi manca

Forse perderó tutto, ma non perdo la calma

Con in mano una penna sopra un pezzo di carta

E una lacrima nera, è il dolore che parla

Io mi prenderó tutto ma il tuo cuore mi manca

E piango sopra di lei

Perché lei non è te

Finalmente capisco

Che ho bisogno di te

E sono fatto così

E’ un problema lo so

Ma cantare per amore è tutto quello che ho

Si c’è l’ estate

Ma non ci sei tu

E questo sole

Brucia sempre di piú

Sulla mia pelle

Dentro al mio cuore

Perché diventa di ghiaccio quando sto senza te

E lo sai che vado in crisi quando scopri il ventre

Se mi guardi poi sorridi, io mi scaldo sempre

Canto forte nella notte nessuno mi sente

Il destino non ci ama evidentemente





Nuvole non stanno in cielo ma nella mia mente

Il successo, quello vero, sta nella mia gente

È successo, si, ma dici: “c’è da andare avanti”

Io scrivo i dati di una vita, sbagli fatti tanti

Si c’è l’ estate

Ma non ci sei tu

E questo sole

Brucia sempre di piú

Sulla mia pelle

Dentro al mio cuore

Perché diventa di ghiaccio quando sto senza te

Si c’è l’ estate

Ma non ci sei tu

E questo sole

Brucia sempre di piú

Sulla mia pelle

Dentro al mio cuore

Perché diventa di ghiaccio quando sto senza te

Yeh, yeh, yeh

Yeh, yeh, yeh

Yeh, yeh, yeh