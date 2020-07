Dove Cameron – We Belong: ascolta e leggi il testo e la traduzione del nuovo singolo per la colonna sonora di After 2

Rilasciato il 24 luglio 2020, We Belong è un singolo dell’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, utilizzato nel trailer del film After 2 (titolo originale After We Collided), pellicola diretta da Roger Kumble, sequel del film After del 2019. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo After – Un cuore in mille pezzi scritto da Anna Todd e pubblicato nel 2013. Originariamente il film sarebbe dovuto essere distribuito dal 9 aprile 2020 ma a causa della pandemia il tutto è slittato al successivo 2 settembre.

Leggi il testo, la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questa gradevole canzone, scritta dalla cantante classe 1996, con la collaborazione di Casey Smith, Jesse Shatkin & Noonie Bao e prodotta da Jesse Shatkin.

Il brano racconta un amore che sembra essere diviso dalla lontananza voluta dalla protagonista, a seguito della quale si rende conto di quanto importante sia questa persona. In preda al fortissimo desiderio di riabbracciarla, la protagonista invita l’amore della sua vita a prendere un volo che la porti da lei. Da qui il titolo “We Belong”, vale a dire “ci apparteniamo” o se preferite “siamo fatti per stare insieme”.

Dove Cameron – We Belong Testo

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Livin’ in LA now

Hard without you

I’m missin’ you miles away

Said I need space, but

I don’t need space

I need you to come to me

[Pre-Ritornello]

Like bang, bang

Think I’m allergic to every other person

You’re the one, now I’m certain

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Ritornello]

We belong together

We belong together

And you know it

Wine stained teeth and bloodshot eyes

Think we’re both fucked up and that’s alright

Yeah, yeah

We belong together

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh

[2a Strofa]

You got my heart, and

You got my brain, so

Get on, get on a plane

Just take a fast car

Right into my arms like

You gotta understand

[Pre-Ritornello]

Bang, bang

Think I’m allergic to every other person

You’re the one, now I’m certain

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Ritornello]

We belong together

We belong together

And you know it

Wine stained teeth and bloodshot eyes

Think we’re both fucked up and that’s alright

Yeah, yeah

We belong together

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh

[Ponte]

Bang, bang, so automatic

Now you got me excited

And we don’t gotta hide it

Yeah, yeah, yeah, yeah (Oh, oh, oh)

[Ritornello]

We belong together (Ooh-ooh, ooh-ooh)

We belong together

And you know it

Wine stained teeth and bloodshot eyes

Think we’re both fucked up and that’s alright

Yeah, yeah

We belong together

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh





[Post-Ritornello]

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

[Outro]

Bang, bang

Think I’m allergic to every other person

You’re the one, now I’m certain





We Belong Traduzione Dove Cameron

[1a Strofa]

Vivere a Los Angeles ora

E’ dura senza di te

Mi manchi a chilometri di distanza

Ho detto di aver bisogno di spazio, ma

Non non ho bisogno di spazio, io

Ho bisogno che tu venga da me

[Pre-Ritornello]

Tipo bang, bang

Credo di essere allergica tutte le altre persone

Tu sei quello giusto, adesso ne ho la certezza

Sì, sì, sì, sì

[Ritornello]

Noi siamo fatti per stare insieme

Siamo fatti per stare insieme

E tu lo sai

Denti macchiati di vino e occhi iniettati di sangue

Penso che siamo entrambi incasinati e questo è un bene

Si si

Noi siamo fatti per stare insieme

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh

[2a Strofa]

Hai il mio cuore e

Hai il mio cervello, quindi

Sali, sali su un aereo

Basta prendere un’auto veloce

Dritto tra mie braccia

Devi capire

[Pre-Ritornello]

Tipo bang, bang

Credo di essere allergica tutte le altre persone

Tu sei quello giusto, adesso ne ho la certezza

Sì, sì, sì, sì





[Ritornello]

Noi siamo fatti per stare insieme

Siamo fatti per stare insieme

E tu lo sai

Denti macchiati di vino e occhi iniettati di sangue

Penso che siamo entrambi incasinati e questo è un bene

Si si

Noi siamo fatti per stare insieme

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh

[Ponte]

Bang, bang, così automatico

Adesso mi hai fatta eccitare

E non dobbiamo nasconderlo

Sì, sì, sì, sì (oh, oh, oh)

[Ritornello]

Noi siamo fatti per stare insieme (Ooh-ooh, ooh-ooh)

Siamo fatti per stare insieme

E tu lo sai

Denti macchiati di vino e occhi iniettati di sangue

Penso che siamo entrambi incasinati e questo è un bene

Si si

Noi siamo fatti per stare insieme

Ooh-ooh, ooh-ooh, oh

[Post-Ritornello]

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Bang, bang

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

[Outro]

Bang, bang

Credo di essere allergica tutte le altre persone

Tu sei quello giusto, adesso ne ho la certezza

Ascolta su: