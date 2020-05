Nahaze – Wasted: video, audio, testo e traduzione del secondo singolo

La giovanissima e talentuosa Nahaze vi presenta Wasted, secondo singolo in carriera, rilasciato venerdì 29 maggio 2020 per Elektra Records: leggi il testo e la traduzione di questo ipnotico brano.

Dopo il grandissimo successo del convincente singolo d’esordio Carillon, la 18enne italo-inglese Nathalie Hazel Intellingente, torna alla ribalta con questa gradevole canzone (ascoltala e guarda il lyric video), che fa uso sia dell’inglese che dell’italiano, un po’ come avvenuto nel singolo d’esordio, nel quale cantare nella nostra lingua ci ha pensato il solo Achille Lauro.

In Wasted, prodotta da Quais, all’anagrafe Lorenzo D’Ercole, per la prima volta viene messa in mostra la vera anima artistica di questa ragazza, che con il suo bilinguismo è da considerare unica nel panorama musicale italiano. Lei da sempre scrive e canta in entrambe le lingue, dimostrando ampiamente di essere in grado di renderle un tutt’uno.

Nella canzone, la cantante racconta la sensazione di sprecare il proprio tempo in ogni cosa che fa e malgrado cerchi di impiegarlo al meglio, tutto le sembra inutile e senza un fine.

Wasted Testo e Traduzione — Nahaze

Download su: Amazon – iTunes

Leggi la traduzione in italiano

[Intro]

I’m wasting my time, I’m feeling so high

Black star I will shine

I’m wasting my time, I’m feeling so high

Black star I will shine

[Strofa 1]

Mi abbatto col tempo, mi batto col tempo

Va lento, poi corro, non sento, mi perdo

Non so dove sono

Parto, non torno, non chiedo perdono

Non guardo le spalle, non vedo il motivo

Ti guardo, sorrido, mi sfogo se grido

Ma non so il motivo

Non so concentrarmi, quindi non guardarmi

Non posso piegarmi, rischio di spezzarmi

Vedi solo problemi dentro la mia testa

So che non son veri, non mi interessa

[Pre-Ritornello]

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live

[Ritornello]

I’m wasting my time (Yeah), I’m wasting my time (Hey)

Black star I will shine

I’m wasting my time (Yeah), I’m feeling so high (Hey)

I don’t wanna shine, because I’m too shy

I’m wasting my time, so why did you lie?

We’re wasting the time, I don’t wanna die

[Strofa 2]

Ah, vai, cambia vita, speri sia diversa

Fai cose sperando, non resti la stessa

Quindi dimmi, è questa? Si riduce a questo?

Far tutto per noia e non perché abbia un senso

Feeling so down but I can’t find a reason

Feeling so happy ’cause spring is my season

Love so much people, they make me upset

Why can’t we trust anybody except

Who’s really close? Who really cares?

Yes, we were close but I don’t waste my time

Yes, I’m the worst but you’d cry if I died

I’m wasting my time ’cause I don’t wanna shine

I’m wasting my time, because I’m too shy

Wasting my time, so why did you lie?

I’m wasting the time, I don’t wanna die

I lost all my time, I don’t wanna die

[Pre-Ritornello]

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live





[Ritornello]

I’m wasting my time (Yeah), I’m wasting my time (Hey)

Black star I will shine

I’m wasting my time (Yeah), I’m feeling so high (Hey)

I don’t wanna shine, because I’m too shy

I’m wasting my time, so why did you lie?

We’re wasting the time, I don’t wanna die

[Outro]

What’s the point in feeling free?

Didn’t choose it to be me

Who should I get angry with?

Didn’t even choose to live

I’m wasting my time, I’m wasting my time

I’m wasting my time, I wasted my shine

‘Cause I’m too shy, I don’t wanna die





La Traduzione di Wasted

Passa al testo

[Intro]

Sto sprecando il mio tempo, mi sento così in alto

Stella nera io brillerò

Sto sprecando il mio tempo, mi sento così in alto

Stella nera io brillerò

[Strofa 1]

Mi abbatto col tempo, mi batto col tempo

Va lento, poi corro, non sento, mi perdo

Non so dove sono

Parto, non torno, non chiedo perdono

Non guardo le spalle, non vedo il motivo

Ti guardo, sorrido, mi sfogo se grido

Ma non so il motivo

Non so concentrarmi, quindi non guardarmi

Non posso piegarmi, rischio di spezzarmi

Vedi solo problemi dentro la mia testa

So che non son veri, non mi interessa

[Pre-Ritornello]

Che senso ha sentirsi liberi?

Non ho scelto io di essere me

Con chi dovrei arrabbiarmi?

Non ho neppure scelto di vivere

[Ritornello]

Sto sprecando il mio tempo (Sì), sto sprecando il mio tempo (Ehi)

Stella nera io brillerò

Sto sprecando il mio tempo (Sì), mi sento così in alto (Hey)

Non voglio brillare, perché sono troppo timida

Sto sprecando il mio tempo, allora perché hai mentito?

Stiamo perdendo tempo, non voglio morire





[Strofa 2]

Ah, vai, cambia vita, speri sia diversa

Fai cose sperando, non resti la stessa

Quindi dimmi, è questa? Si riduce a questo?

Far tutto per noia e non perché abbia un senso

Mi sento così triste ma non riesco a trovare una ragione

Mi sento così felice perché la primavera è la mia stagione

Adoro così tante persone, mi fanno arrabbiare

Perché possiamo fidarci solo delle persone care? A chi importa davvero?

Sì, eravamo vicini ma io non perdo il mio tempo

Sì, sono il peggio, ma piangeresti se io morissi

Sto sprecando il mio tempo perché non voglio brillare

Sto sprecando il mio tempo, perché sono troppo timida

Sto sprecando il mio tempo, allora perché hai mentito?

Sto perdendo tempo, non voglio morire

Ho perso tutto il mio tempo, non voglio morire

[Pre-Ritornello]

Che senso ha sentirsi liberi?

Non ho scelto io di essere me

Con chi dovrei arrabbiarmi?

Non ho neppure scelto di vivere

[Ritornello]

Sto sprecando il mio tempo (Sì), sto sprecando il mio tempo (Ehi)

Stella nera io brillerò

Sto sprecando il mio tempo (Sì), mi sento così in alto (Hey)

Non voglio brillare, perché sono troppo timida

Sto sprecando il mio tempo, allora perché hai mentito?

Stiamo perdendo tempo, non voglio morire

[Outro]

Che senso ha sentirsi liberi?

Non ho scelto io di essere me

Con chi dovrei arrabbiarmi?

Non ho neppure scelto di vivere

Sto sprecando il mio tempo, sto sprecando il mio tempo

Sto sprecando il mio tempo, ho sprecato il mio splendore

Perché sono troppo timida, non voglio morire

Ascolta su: