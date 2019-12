Nahaze & Achille Lauro – Carillon: audio e testo (parziale) del singolo d’esordio

Rilasciato l’11 dicembre 2019 via Elektra Records, Carillon è il singolo d’esordio della giovanissima Nahaze, impreziosito dalla partecipazione di Achille Lauro. Il testo (parziale) e l’audio di questa bella canzone.

“Nuova artista del panorama new pop dal sound internazionale e Carrion è un brano ipnotico del quale sono rimasto stregato” le parole del rapper riguardo questa emergente artista e l’interessante brano collaborativo, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Antonio Fortunato, mentre la produzione è opera di K0DA Fractals & ilDonv e Boss Doms.

Il suo nome è Nathalie Hazel Intellingente, è italo-inglese (la madre è inglese), ha 18 anni, è di Matera e il suo nome d’arte è la fusione delle iniziali del primo e del secondo nome. Lei scrive musica in inglese ed ha da poco firmato per Elektra Records, storica label americana che per esordire nella penisola, ha scelto questo talento dal sound internazionale, che si presenta con questo pezzo caratterizzato da un mood sonoro unico che, come detto da Achille, è ipnotico. Ci pensa poi lui a dare una certa dose di italiano a questa coinvolgente canzone, nella quale le due lingue si miscelano alla perfezione. Indubbiamente, trattandosi di uno degli artisti più gettonati del momento, il suo zampino non può che aumentare l’appeal e la curiosità sul singolo d’esordio di Natalie, artista di sicuro avvenire, di cui sentiremo presto parlare ovunque.

Carillon Testo e Traduzione — Nahaze • Achille Lauro

[Nahaze]





[Achille Lauro]

Sfumature dell’anima

sono cresciute in camera

sono 6 personalità

siamo il tempo che passerà

di ricordi lontani ma

sue ragazzi lì in macchina

morire in matematica

come pioggia che poi cadrà

la vita che non capirai

siamo noi luna pallida

la d’amarsi ti ammalerai

sei cuori di ceramica

si guarisce metà e metà

la vita è una metafora

cinematografica

come una videocamera

[Nahaze]

[Achille Lauro]

Quando la notte non riesco a dormirci

quando finirà, tu ti prego stringimi

vita toglie senza darci motivi, si

crisi ed instabili tratti emotivi, si

quando non ci sarai, ti prego, fingi di

quando la notte non potrò più stringerti

resta stanotte, si, anche se egoista, si

anche se guarissi solo per finta, si





[Nahaze]

in aggiornamento…





