Mox – Mara (feat. Canova): ascolta la nuova meravigliosa versione

Era già bella di per se, ma questa nuova versione di Mara, singolo di Mox in duetto con Canova, è a dir poco incantevole. Il brano è disponibile dal 29 maggio 2020 per Maciste Dischi.

La canzone è stata scritta e composta dal cantautore romano Marco Santoro, aka MOX, e prodotta da Giordano Colombo & Federico Nardelli. La versione originale era contenuta nel debut album Figurati L’Amore, uscito il 7 dicembre 2018.

Mara ft. Canova, fa seguito alla precedente release “Fino A Quando Il Cielo Esiste” con Fulminacci, pubblicata lo scorso 6 marzo, ed a Brava ft. Dimartino, uscito il precedente 25 febbraio.

Il testo di Mara di Mox & Canova

[Strofa 1: Canova]

Se vuoi possiamo ballare

Vicini come una cosa sola

Non dire una parola

Non dire una parola

La-la-la-la-la-la-la

[Strofa 2: Mox]

Se vuoi possiamo andare in India

O anche a Tunisi o anche a Brindisi

Se vuoi possiamo fare finta

Che non sia così, anche se è così





[Ritornello: Mox]

Mara amava amare ma anche il mare

Finisce prima o poi, figurati l’amore

Mara ma che male, ma che male

Cos’è servito avere amato a fare?

[Post-Ritornello]

Maraaaaa

Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu, tu-tu, tu-tu, tu-tu, tu, turururu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu

[Strofa 3: Canova]

Se vuoi possiamo parlare fino a che

Non capiremo che non serve una parola

Non serve una parola

La-la-la-la-la-la-la

[Strofa 4: Canova]

Se vuoi parliamo un’altra lingua

Baby, as you can see, nous ç’est plus facile

Se vuoi possiamo fare finta

Che non sia così anche se è così

[Ritornello]

Mara amava amare ma anche il mare

Finisce prima o poi, figurati l’amore

Mara ma che male, ma che male

Cos’è servito avere amato a fare?

Oh, Mara ma che male, ma che male

[Outro]

Mara, Mara, Mara, Mara

Ma-Mara, Ma-Mara

Mara, Mara, Mara, Mara

Ma-Mara, Ma-Mara

Mara, Mara





