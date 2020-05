Wannabe Vol. 3 di Highsnob feat. Junior Cally & Enzo Dong: leggi il testo

Testo Wannabe 3 Highsnob, Junior Cally & Enzo Dong

Ah, bro’

Io non ho cops dentro i miei DM e dillo al tuo boyfriend

Zero snitch, fuori dal mio gang, killo wannabe

Per ‘sti cash, per ‘ste bitch, frate’ diventiamo crazy come Ozzy (Ozzy) (come Ozzy)

Io non ho cops dentro i miei DM e dillo al tuo boyfriend

Zero snitch, fuori dal mio gang, killo wannabe

Per ‘sti cash, per ‘ste bitch, frate’ diventiamo crazy come Ozzy

Zero shit, killo-killo wannabe

Io, baby, non ho cops nei miei DM

No, non parlo mai, neanche mi scomodo

Cambio imbottitura a questo letto

Almeno con il cash dormo più comodo

Tu non hai mai visto una G-lock

Perché secondo me parli too much

Quando ti sento dico: “What a fake”

Quando mi senti dici: “What the fuck”

Sono buono anche se crudo come il sushi

Il tuo nuovo tipo c’ha la pussy

Baby. non capisco di che parli

Però secondo me racconti bullshit

Io d’estate no, non vado al mare

Tanto poi mi abbronzo con le foto

Ho sentito che mi hai fatto una domanda, son-

Ecco hai già parlato troppo (ahahahah)

Io non ho cops dentro i miei DM e dillo al tuo boyfriend

Zero snitch, fuori dal mio gang, killo wannabe

Per ‘sti cash, per ‘ste bitch, frate’ diventiamo crazy come Ozzy

Zero shit, killo-killo wannabe





[Junior Cally]

Ah

Gliela tocco, così bene, che quando viene fra’ scivola a terra

La tua donna, con te si annoia, con te nel letto sembra canti messa

Fra’ scrivo diamanti, che pesano un etto

Sono il king, passami lo scettro

Non uso la penna per fare canzoni

Preferisco il diamond selector

Io volevo solo fare un festino con il Premier

Niente spie nel cellulare

C’ho le bimbe di Giuseppe

Io vi faccio male, killo te poi fo**o la tua tipa

Tanto a ferragosto sarà in un locale

A fare i gavettoni, ma con la fi*a

Che puxxana

(Enzo Dong)

Io non ho cops dentro i miei DM e dillo al tuo boyfriend

Zero snitch, fuori dal mio gang, killo wannabe

Per ‘sti cash, per ‘ste bitch, frate’ diventiamo crazy come Ozzy

Zero shit, killo-killo wannabe (Okay, okay, okay)

[Enzo Dong]

Esco dalla quarantena e sono quarantenne

Ti guardi le saghe e poi mi fai le seghe

Quale criminale, sei un carabiniere

Quando esci di casa come vai a nere

Sono troppo trap pure sulla house

Enzo Don Donghito, Dr. House

Sono Bart, frate’ tu Milhouse

Non esisti come Mickey Mouse

E-E-Enzo, sopra il booster

Se ANNA cresce devo usare le fruste

Fatti maggiorenne che con quelle tette

Io ti sposo per rubarti le buste

Nisciuno me tocca, palle e pesce mmocca

Fra’ ‘ncopp”a doje rote damme ‘e vase mmocca

Quanno parle ‘e Dong pulezzete ‘a vocca

Femmene e famiglia ‘o saje ca nun se toccano

‘O sce’

Io non ho cops dentro i miei DM e dillo al tuo boyfriend

Zero snitch, fuori dal mio gang, killo wannabe

Per ‘sti cash, per ‘ste bitch, frate’ diventiamo crazy come Ozzy

Zero shit, killo-killo wannabe









Wannabe vol 3 Audio

Wannabe vol. 3: Cosa c’è da sapere sulla canzone

Mike Highsnob, il romano Antonio Signore, aka Junior Cally, e il napoletano Enzo Dong, al secolo Vincenzo Mazzarella, hanno unito le forze in Wannabe vol. 3, coinvolgente singolo reso disponibile venerdì 15 maggio 2020 per Sony Music.

Se i primi due capitoli vedevano protagonisti i soli Highsnob e Cally, in questa terza versione si aggiunge uno dei rapper più interessanti della scena. Il brano è stato scritto dai tre interpreti e prodotto da Iv Eight.

Nella canzone, non mancano citazioni a Ozzy Osbourne, conosciuto anche per i suoi comportamenti pazzoidi e trasgressivi sul palco, e all’emergente rapper Anna Pepe, nello specifico al coinvolgente ritornello della sua fortunatissima Bando, citata alla sua maniera da Dong nella strofa da lui interpretata.