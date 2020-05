Quando Quando Quando di Alberto Urso & J-AX: ascolta la rivisitazione versione dance pop/rap (testo)

Testo Quando Quando Quando Alberto Urso & J-AX

Download su: Amazon – iTunes

[Alberto]

Dimmi quando tu verrai

dimmi quando, quando, quando

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai

[J-AX]

Ho un pensiero che mi gira per la testa

aspetto di vederti che il telefono mi stressa

a me non interessa fare il figo con la Tesla

anzi, dimmi quando verrai che ho riparato la Vespa

ti porto in giro tipo Vacanze Romane

e la tua voce è la più sexy che conosca

cammino sulla gente come Benigni agli Oscar

sei Sophia Loren con il make up da rockstar

ho qualche difetto, don’t worry mama

ma nessuno è perfetto tipo la pizza Hawaiana

quella è yaki tu sei yummy

quindi give me, give me, dammi, dammi, give me, give me

Dimmi quando tu verrai

dimmi quando, quando, quando

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai

ogni istante attenderò

fino a quando, quando, quando

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me





(J-AX)

Dimmi, dimmi, dimmi quando tu verrai

(give me, dammi, give me, give me, dammi)

dimmi quando quando quando

(give me, give me, dammi, give me, dammi)

l’anno, il giorno e l’ora in cui

(give me, dammi, give me, give me, dammi)

forse tu mi bacerai

(give me, give me, dammi, dammi, give me, give me, dammi)

Ogni istante attenderò

fino a quando quando quando

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me





Quando Quando Quando Audio

Cosa c’è da sapere su Quando Quando Quando di Alberto Urso & J-AX





Lo stesso giorno in cui debutta in prima serata ad Amici Speciale, edizione benefica del talent show condotto da Maria De Filippi, che vedrà sfidarsi sette cantanti e cinque ballerini al fine di raccogliere fondi a sostegno della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il messinese Alberto Urso rilascia la rivisitazione dell’intramontabile Quando Quando Quando di Tony Renis.

In questa versione in chiave dance pop/rap prodotta da Gabry Ponte, il tenore vincitore della diciottesima edizione di Amici, è affiancato da quello che è forse il rapper più amato d’Italia, che per l’occasione ha aggiunto una simpaticissima strofa originale scritta di suo pugno, in pieno stile J-AX.

“Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani.” ha scritto e condiviso il cantante sui social network, che immagino, presenterà la nuova allegrissima versione di questo meraviglioso pezzo, nella prima delle quattro puntate di Amici Speciale.