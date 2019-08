VMonster – Passion: video ufficiale e testo

Leggi il testo di Passion, canzone del rapper VMonster uscita il 31 luglio 2019 ed al momento ascoltabile esclusivamente tramite il video ufficiale.

Come Fammi Girare Il Mondo e Ind O Local, pezzi usciti lo stesso giorno, anche questo brano è stato prodotto da Me3o beats e il filmato, accessibile cliccando sull’immagine, vede ancora Vincenzo Buonavolta alla regia. I tre filmati vedono la partecipazione di una ragazza bionda che i fan del rapper napoletani si chiedono chi sia. Purtroppo non siamo in grado di dirvi il nome di questa bella fanciulla.

Passion testo — VMonster

Ric ca si a mij, ric ca m vuó (m vuó)

Nun é chiú comm e primm, mo so’ chell ca nun vuó (vuó)

T sent ancor a mij pur si nun vuó (vuó)

Nun si chiú comm e primm nun mor p ammor (ammor)

E amo’ si pens a primm, ammor fort e c vulimm

E mo si scinn (si scinn)

Tu ca mó senz e me si fint

Ij ca mo senz e te stó buon (buon, stó buon)

É megl ca nun t pens proprij (proprij), ee

Facevm ammor e nott (e nott)

L’adrenalin e nu conflitt a fuoc (fuoc)

Si comm e l’orizzont e nott (e nott, e nott)

T pierd mentr o uard nun é ammor é possession.





Tu si passion, passion, passion

Tu si illusion, illusion, illusion, eeh.

Ric ca si a mij, ric ca m vuó (m vuó)

Nun é chiú comm e primm, mo so’ chell ca nun vuó (vuó)

T sent ancor a mij pur si nun vuó (vuó)

Nun si chiú comm e primm nun mor p ammor (ammor)

Ramm tutt chell ca t chied quand o vogl

Astrignm chiu fort pur si mo stamm contr

Ij ca crerev a tutt chell ca raccontn

Tu ca riciv si p mme, si stat favz e no scord

E si nu segn ca rimman a vit

Me fatt mal cicatric

Stev murenn ma no dic

Cor stracciat comm e libr

Cancell o mal ca me rat (rat)

O ben tuoij ció dong a nat (nat).





Tu si passion, passion, passion

Tu si illusion, illusion, illusion, eeh.

Ric ca si a mij, ric ca m vuó (m vuó)

Nun é chiú comm e primm, mo so’ chell ca nun vuó (vuó)

T sent ancor a mij pur si nun vuó (vuó)

Nun si chiú comm e primm nun mor p ammor (ammor)