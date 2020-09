Aurora Pangallo: ascolta il singolo d’esordio Mala Persona (con testo)

Mala Persona il singolo d’esordio della tiktoker milanese Aurora Pangallo, on air, nei digital store e nelle piattaforme streaming da venerdì 25 settembre 2020. Leggi il testo della canzone, scritta insieme a Leonardo Galli. Di seguito l’audio.

La giovane tiktoker, che sul social network di brevi video vanta quasi 300.000 followers (clicca qui per accedere alla pagina TikTok di Aurora Pangallo) e oltre 50.000 su Instagram, un po’ come tanti altri “colleghi”, fa il suo esordio nel mondo della musica con questo virale brano, fuori per la label 8 Nero Music, con la quale entro dicembre rilascerà altre tre canzoni.

Nella prima meta’ di Ottobre uscirà il secondo singolo che vedrà la collaborazione con il noto rapper milanese “EL PIBE” e tutte le tracks, saranno racchiuse nell’EP d’esordio, che vedrà la luce a febbraio 2021 con la citata etichetta discografica.

Mala Persona Aurora Testo

Cosa vuoi? Sono il top in zona (Sono il top)

Senti che hit? Funziona (Funziona)

Io faccio quello che voglio

Io faccio quello che voglio

Chi ride ora? Mala Persona

Me ne fo**o, scrivi ancora: Mala Persona

Appena esco da sola, Mala Persona

Il tuo uomo mi sogna, e allora?

(Ehi) Mala Persona

(Ehi) Mala Persona (Ehi)

Sono ciò che vorresti

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Scrivi ancora, scrivi ancora

Bim-badabum-badabam

Sì, vado su perché ho un cu*o che è be-

Sogni se pensi che mi sogno te

Bim-badabum-badabum-badabam

Cosa? C’è chi è bravo a fare il loca

Visita tua mamma

Perdono por mi vida loca

Vida loca

Seguo la lezione sul mio iPhone

Sognando la mia ca**o di gita di scuola

Bello, non importa se c’hai i soldi

Perché la tua terra non migliora con lo shopping (no, no)

La tua invidia porta il cash, oggi che, che mi compri?

(Cosa?) Che mi compri?

Cosa vuoi? Sono il top in zona

Senti che hit? Funziona

Io faccio quello che voglio

Io faccio quello che voglio

Chi ride ora? Mala Persona

Me ne fo**o, scrivi ancora: Mala Persona

Appena esco da sola, Mala Persona

Il tuo uomo mi sogna, e allora?

(Ehi) Mala Persona

(Ehi) Mala Persona (Ehi)

Sono ciò che vorresti

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Scrivi ancora, scrivi ancora





Per gli haters con l’odio

Perché parli, parli se parli di me (Bla, bla)

Non so manco chi siete

Vi faccio volare se faccio una mossa di twerk (Seh)

Se-segui me ma non basta, portami a fare boom badabam

Se-segui me ma se cerchi solo un fo-follow back

Sarai solo a fare boom badabum badaehi

Bim-badabum-badabam

Sì, vado su perché ho un cu*o che è be-

Sogni se pensi che mi sogno te

Bim-badabum-badabum-badabam

Chi ride ora? Mala Persona

Me ne fo**o, scrivi ancora: Mala Persona

Appena esco da sola, Mala Persona

Il tuo uomo mi sogna, e allora?

(Ehi) Mala Persona

(Ehi) Mala Persona (Ehi)

Sono ciò che vorresti

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Mala Persona (Ehi)

Scrivi ancora, scrivi ancora