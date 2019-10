Vasco Rossi – Se ti potessi dire: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato il 25 ottobre 2019, Se Ti Potessi Dire è un singolo di Vasco Rossi, una nuova contagiosa canzone che sta già facendo impazzire i numerosi fan del rocker classe ’52 di Zocca.

Il testo e l’audio di questo pezzo bomba, scritto di suo pugno e prodotto da Celso Valli, che arriva a poco meno di un anno di distanza dall’ultimo singolo “La Verità”, hit pubblicata il 16 novembre 2018.

Sempre dal 25 ottobre, sarà online il videoclip diretto Pepsy Romanoff, il regista che lo segue e che lo racconta per immagini da 4 anni. Stando a quel che l’artista ha lasciato intendere, questa dovrebbe essere l’ultima nuova canzone della sua gloriosa carriera, che inoltre anticipa l’uscita del doppio album/dvd del Record dei 6/6 concerti a San Siro, out il prossimo 6 dicembre.

Vasco Rossi Se ti potessi dire testo

nainananananana, nanana.

Se ti potessi dire

quante volte ho voluto morire

quante volte camminando sul filo

sono stato, sono arrivato vicino

all’inferno

della mente

quell’inferno

che esiste veramente.





Se ti potessi dire

quante volte ho pianto per capire

quante volte sono stato sul punto…

di lasciarmi andare

all’inferno

della mente

quell’inferno

che esiste veramente, esiste veramente.

Se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti

per le cose che… se avessi adesso ancora qui davanti

le rifarei, eh

esattamente così, sì

stessi errori

stesse passioni

e le stesse delusioni, sì.

Se ti potessi dire

quante volte ho voluto rischiare

da una parte l’equilibrio mentale

e dall’altra volare

sull’inferno

della mente

quell’inferno

che esiste veramente.

Se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie le nostalgie, perfino dei rimpianti

per le cose che… se avessi adesso ancora qui davanti

le rifarei

esattamente così, sì

stessi errori

stesse passioni

e le stesse, stesse, stesse delusioni, sì!





Vivere per amare!

vivere per sognare!

vivere per rischiare!

e vivere per diventare!

vivere per adesso!

vivere lo stesso!

vivere per errore!

e vivere con passione!

vivere solamente!

vivere continuamente!

vivere senza ricordo…

e senza rimpianto!

dararara

senza rimpianto!

dararara

senza rimpianto!

dararara

senza rimpianto!

Se ti potessi dire.





