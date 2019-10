Rovere – Stupido Clark Kent: audio e testo del nuovo singolo

Stupido Clark Kent è un singolo dei Rovere rilasciato il 25 ottobre 2019 via RCA Records insieme all’EP ultima stagione, progetto discografico prodotto da Fabio Gargiulo, successore del debut album disponibile anche in mogano (marzo 2019).

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta da Luca Lambertini & Nelson Venceslai e prodotta da Fabio Gargiulo, nella quale si parla di amore e di sfiga.

Il mini progetto ha infatti come filo conduttore l’amore, visto da tre punti di vista, con diverse sfaccettature e dubbi, che ruotano attorno a differenti livelli di profondità e superficialità.

Rovere – Stupido Clark Kent testo

Ha la bici che è sempre più sgonfia

nella testa baricco racconta

di provare a dipingere il mare

solo con acqua e un po’ di sale

nel bicchiere versato tre ore

ma mi manchi almeno da un anno

il tempo è il più grande evasore

e cosa fai per Capodanno?

Ho la macchina senza più freni

nelle casse un blues degli Stones

in discesa si ferma coi piedi

mi sentivo come nei film stones

troppe cose ormai sono passate

e non le possiamo cambiare

perlomeno all’età della pietra

non guardavi nel mio cellulare.

Passiamo i nostri anni

a darci delle colpe

che colpiscono la fronte tra i cuscino e le coperte

ma anche Superman

ha le sue debolezze

tu sei la kryptonite ed io uno stupido Clark Kent.





Eh, ma senti mai

tutta questa sfiga

che ci prende solo se siamo contenti

ma tu la senti mai

tutta la fatica che

mi prende solo se sono fuori con te.

Mi portavi in un sabato in centro

io in maglione, tu i tacchi

le parole mi affogano dentro

nel tuo mare mi dici no, che non sai mai

cosa pensano di me

che anche la mattina di Natale

mi si spezzano i biscotti nel caffè.

Passiamo i nostri anni

a perderci la faccia

che quando la ritrovi

non ti ci vedi più.

Eh, ma senti mai

tutta questa sfiga

che ci prende solo se siamo contenti

ma tu la senti mai

tutta la fatica che

mi prende solo se sono fuori con te.





Ma poi tra 1000 anni se a luglio non piove

le nostre particelle staranno più al sole

mi ripetevi sempre “di sfiga si muore”

ma più della fortuna ho capito che in amore

servono le giuste parole.

Eh, ma senti mai

tutta questa sfiga

che ci prende solo se siamo contenti

ma tu la prendi mai

come via d’uscita se

non riesci più a guardare cos’hai dentro di te.





