Vago – Io e lei feat. Cifra149: audio, video e testo della canzone

Io e Lei, singolo del rapper Vago con la collaborazione del collega Cifra149, originariamente uscito il 15 aprile 2016

Vago Io e lei testo



Restiamo qui ubriachi marci sopra un letto

Sotto un tetto, sotto le coperte che fa freddo

Tra mille baci, abbracci senza reggiseno al petto

Prima sopra, poi sotto ma non facciamo sesso

Non è quello che io intendo, non rendo l’idea

Sei felice se ti rendo una dea

Che mi disfa e mi crea

Che mi rischia e mi tiene in apnea nella marea

Nella marea di parole che mi dici

Sempre a bassa voce

Quando siamo con amici mi esplode il torace, il mondo tace

Siamo solo io e te perché meglio di noi non c’è

Baby non ti vergognare, lasciati andare quando sei con me

E lasciati andare, ma non lasciarmi mai

E io ti lascio stare che adesso stai male, non piangere, dimmi cos’hai, continua a fumare fin quando ti inca**erai

Ma io ti amo lo sai, e lo sapevi già

Che io c’avrei perso la testa per te

Tu resta per me

E questo mi basterà, per carità

Non chiedo più niente, eh no

Eh no!

Eh no!





E siamo io e lei, e siamo io eh no

E io ti troverò e non ti perderò

E non ti cercherò se tu te ne vai via

Tu sei il trucco e sta vita che la rende magia

E siamo io e le’, e siamo io e le’, io e lei.

Ho un peso sulla schiena che porta il tuo nome

Dall’amarsi a farsi male senza una ragione

Io per te, per questo rap diventerò il migliore

Poi piangerai se sentirai qualsiasi mia canzone (qualsiasi mia canzone)

Noi siamo matti, senza soldi ma con il talento (ma con il talento)

Balleremo un lento sugli insulti di chi dice

Che ciò che sono mi riduce ad essere infelice

Ma baby tanto questi parlano e non sanno che (che)

Ti ho preso per mano, ti ho detto voliamo

Che questi non valgono un ca**o (no, no)

Sei come oro bianco, un gioiello sul polso

Che vale più di ogni mio scazzo (si, si)

Ti abbraccio e ti dico “potremmo scappare domani o sparire per sempre”

Che tanto sei nella mia mente

Un cerotto che copre le mie debolezze

La testa che gira, lei gira la testa

Mi guarda e mi dice “che fai?” (che fai)

Restiamo da soli, ci sentiamo soli

Ci sentiamo solo nei guai (nei guai)

La goccia che batte sulla mia finestra

Ricorda di noi, come mai? (come mai)

Ora che piove ghiaccio sia fuori che dentro, mi baci nel buio poi vai, vai.





Eh no

E siamo io e lei, e siamo io eh no

E io ti troverò e non ti perderò

E non ti cercherò se tu te ne vai via

Tu sei il trucco e sta vita che la rende magia

E siamo io e le’, io e le’, io e lei

E siamo io e le’, io e le’, io e lei





