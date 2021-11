Vacation – Dirty Heads | Testo, traduzione e video

Ecco di seguito il testo, la traduzione e il video della canzone Dirty Heads dei Vacation.

I Dirty Heads sono un gruppo rock reggae americano di Huntinong Beach in California. La band ha debuttato con il loro primo album nel 2008 mentre l’ultimo è stato pubblicato nel 2019.

Vacation è una delle canzoni della band pubblicata nel loro quarto album Swim Team. Il brano è un invito a vivere la vita come se fosse sempre una vacanza e non aspettare il week end o le ferie per fare quello che rende felici.

Nel video possiamo notare un preside che si diverte ascoltando la musica e ballandola in tutte le zone della scuola a cui presiede.

Di Seguito il testo e la traduzione di Vacation:

But that ain’t gonna be me, that ain’t gonna be me

My brother called me up said he saw me on TV

I said it wasn’t easy, but right now I’m living breezy

Built this engine from the ground up

Now my hands they ain’t so greasy, feel me?

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day ‘cause I love my occupation

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day-ay

Illuminate my future bright

So thankful for everything

Rejuvenate my inner light

As I work hard for all I need

Open arms, embracing life

And all of which you gave me

Hard work, it pays off

I’m happy now, it’s paying me

Close my eyes sometimes it feels as if I float away

I love the life, I live and enjoy the ride along the way

“I make a living out of living, ” yeah, that’s what I say

I’ve got one life to live, and I wouldn’t live it no other way

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day ‘cause I love my occupation

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day-ay

Yo, Van Gogh in my earlobe

I can’t hear, I’m here though

I may be a weirdo, but this is my year, yo

My life may be crazy

My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily

Daily, daily

Get to do this shit I love upon the daily

Daily, daily

Everybody go and live your daydreams up

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day ‘cause I love my occupation

A-a-aye, I’m on vacation

If you don’t like your life, then you should go and change it

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day ‘cause I love my occupation

A-a-aye, I’m on vacation

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day

Every single day, every, every single day-ay