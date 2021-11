Arisa, bacio in diretta a “Ballando con le Stelle”: le telecamere registrano tutto

Arisa e il suo ballerino hanno sorpreso tutto a Ballando con le Stelle per un dettaglio molto particolare.

Arisa è una delle concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, premiatissima dalla giuria e dal pubblico al casa tanto da essere una delle papabili vincitrici.

La cantante prima di accettare la proposta di far parte dello show, dopo aver rinunciato a sedere nuovamente tra i docenti di canto del talent Amici di Maria De Filippi, aveva valutato anche la proposta di partecipare a Pekin Express game show itinerante che andrà in onda nella sua nuova stagione su Sky nel 2022.

Arisa e Vito Coppola: il gesto inaspettato

Corteggiatissima dalla De Filippi, dalla produzione di Pekin Express e da Milly Carlucci, la cantante alla fine ha deciso di partecipare al programma di Rai1 affidandosi nelle mani del ballerino Vito Coppola.

Classe 1992, Vito è un ballerino professionista nato ad Eboli, fin da piccolo coltiva una passione per la danza e riesce ad entrare nel mondo dei balli latino americani sin da giovanissimo all’età di 15 anni studiando nella scuola dei suoi zii.

Nella sua carriera ha avuto modo di trionfare per ben 13 volte come Campione del mondo nella danza latina in Italia, vincendo anche competizioni in Bulgaria, Repubblica Ceca e nelle Filippine.

Il partner di Arisa parla fluentemente anche l’inglese e il russo e dal suo profilo social possiamo scoprire che è molto legato a sua madre e a suo fratello Jonathan. Inoltre pare essere fidanzato con una ragazza di nome Valentina Sica laureata in tecniche di laboratorio biomedico. La coppia vive a Bologna.

Durante le puntate il rapporto tra Arisa e Vito Coppola si è andato a intensificare sempre di più, i due hanno anche cantato e ballato assieme sulle note di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper rivelando il talento canoro del ballerino.

L’ambigua frase di Vito Coppola

Nell’ultima puntata, la coppia si è esibita sulle note della colonna sonora del film Dirty Dancing, regalando agli spettatori un bacio che Vito ha dato alla cantante in modo spontaneo.

Durante il commento dei giudici, Arisa ha confessato di non aspettarselo, e Vito ha dichiarato che si è visto quel che ha fatto lui, ma lei prima gli aveva fatto qualcosa.

Tra risate e fraintendimenti maliziosi, Roberta Bruzzone, commentatrice a bordo campo ha voluto indagare su questa frase, ma i più attenti hanno capito che il ragazzo si riferiva alla prova a sorpresa che la cantante ha sostenuto ad inizio puntata lasciando soddisfatto il suo ballerino.