Claver Gold & Murubutu – Ulisse: audio e testo della nuova canzone

Ulisse è l’ottava traccia dell’album Infernvm di Claver Gold & Murubutu, uscito il 31 marzo 2020. Il testo e l’audio della canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal romano Valerio Alessi, aka DJ Fastcut.

Ulisse è un personaggio della mitologia greca, originario di Itaca; è uno degli eroi achei descritti e narrati da Omero nell’Iliade e nell’Odissea. Nella Divina Commedia, Inferno – Canto ventiseiesimo, Dante Alighieri immagina l’ultimo suo viaggio, l’ultima sfida oltre le Colonne d’Ercole, che si conclude con il naufragio provocato da un enorme vortice che sorge dal mare, quando la sua nave giunge in vista della montagna del Purgatorio e con la morte dell’eroe greco con tutti i suoi compagni.

Nel XXVI canto dell’Inferno, viene condannato insieme a Diomede alla tribolazione eterna, nella bolgia dei consiglieri di frode, a causa degli inganni perpetrati. Il peccato di Ulisse, oltre essere quello di aver provocato con le sue menzogne dolore e sofferenza, nasce anche dall’aver portato all’eccesso le sue virtù, confidando in esse senza il sostegno della Grazia divina, e volendo farsi simile a Dio stesso.

Nell’ottava bolgia dei cerchi dell’Inferno, vengono puniti i consiglieri fraudolenti, che vagano racchiusi in fiammelle: la lingua di fuoco è immagine della lingua con cui essi peccarono, dando consigli ingannatori.

Ulisse Claver Gold & Murubutu Testo

[Murub.]

Sì, sì, ehi

Il mare scrive, canta rime al rostro delle barche

Io ho navigato lungo il filo delle coste barbare

Porti persi ad arte sulle rocce carsiche

Ora brucio con due punte in una di tre cantiche

Gli occhi immersi tra i miei sensi che hanno sempre sete (Ehi)

Il folle volo della fantasia

Fra i mondi immersi fra i riflessi presi in una rete

Sogno il ritorno per tornare via, via, via





[Claver G.]

Là dove voci di sirene offuscano la mente

Il mare si farà bollente e il ricordo latente

Dove ogni sbaglio era un bagaglio ricolmo di niente

Portare al limite il sapere in terre senza gente

Ogni capello era un serpente e mentre si fa sera

Sottocoperta conto i giorni a lume di candela

Ora che il vento si fa grande e gonfia la mia vela

Lei sta aspettando il mio ritorno, poi disfa la tela (eh, si)

[Murub.]

Visione nitida, ho visto me stesso e l’isola

Le prime ore là il sole scaldava Itaca

Dentro il mio cuore ogni rotta s’è fatta effimera e muta la nostalgia qui in una speranza liquida

La stessa conta che una volta lasciò tutti muti

La stessa mossa sulla costa lasciò tutti i bruti

E le onde aperte là, fra le colonne d’Ercole

La stessa forza che mi sposta e soprattutto hybris

[Murub.]

Vedi, qui va tutto bene

Tutto a gonfie vele

Come marinai

Le onde corte e intanto vieni

Qui con gli occhi pieni

Tutto quel che vedi

A me non basta mai

[Claver G.]

Sei, sei, sei, ah

L’ottava bolgia forgia fiamme mentre il giorno muore

Dentro ogni fuoco c’è lo spirito di un peccatore

C’è un grido stanco di dolore, l’eco fa rumore

Di chi cercava nuovi mondi in acque senza amore

Dove l’onore si fa largo navigando al largo

Esseri umani come schiavi dentro navi cargo

Nel porto gelido, letargo come in un embargo

La fedeltà premia l’attesa dentro gli occhi d’Argo

[Murub.]

E questa schiuma che profuma e mi sussurra lieve

E mischia l’alba alle correnti nella vita mia

Muove il traguardo verso nuove mete greche

Mentre mi incanto alla follia di questa sinfonia

Io che vidi le eclissi, che vinsi Calipso

Che vinsi gli abissi fra gli istmi mai visti

Che vinsi e sconfissi, sì, Scilla e Cariddi

Ora riposo sui fondali dell’Andalusia





[Claver G.]

Quando il ciclope mi parlò io risposi: “Nessuno”

E quando il mare ci affondò io risposi: “Nettuno”

Quando il cavallo in legno entrò, io scomparvi nel fumo

Poi dopo Circe navigammo al quinto plenilunio

Verso quei lidi inesplorati dove il sole desta

Cantami Musa dell’eroe di Grecia e le sue gesta

Che brucia lento tra le fiamme al canto della Bestia

Che sfidò il fato fino all’ultima triste tempesta

[Murub.]

Vedi, qui va tutto bene

Tutto a gonfie vele

Come marinai

Le onde corte e intanto

Vieni, qui con gli occhi pieni

Tutto quel che vedi

A me non basta mai





