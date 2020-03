Claver Gold & Murubutu feat. Davide Shorty – Antinferno: audio e testo del nuovo brano

Antinferno, seconda traccia inserita nell’album Infernum, Claver Gold, Murubutu e il cantautore Davide Shorty, si basa sul primo e soprattutto sul terzo Canto della cantica dell’Inferno della Divina Commedia di Dante.

Il testo e l’audio di questa canzone, scritta dai due rapper e prodotta dai romani Francesco Saverio Caligiuri, in arte Squarta, e Gabriele “Gabbo” Centofanti.

In questo pezzo si parla degli ignavi, vale a dire quei peccatori che durante la loro vita terrena non hanno mai agito né nel bene né nel male. Tra essi anche gli angeli che non si schierarono nella battaglia che Lucifero perse contro Dio. Essi non si trovano né all’inferno, né in Purgatorio, né in Paradiso ma nell’Antinferno, un particolare girone nel quale, punti da vespe e mosconi, sono eternamente costretti a correre nudi inseguendo una bandiera, dato che in vita non seguirono alcuna bandiera. Il ritornello riprende i versi 22-25 e 36 del Canto III dell’Inferno, nei quali vengono descritte le anime degli ignavi, che in vita non hanno mai osato avere un’idea propria, limitandosi ad adeguarsi sempre a quella del più forte.

Claver Gold & Murubutu Antinferno Testo

[Davide Shorty]

Questi sospiri, pianti ed alti guai

Fanno saltare l’aria senza stelle

Mentre in lacrime mi trascinai

Diverse lingue, orribili favelle

Musica triste senza note

Anime nude senza nome

Senza infamia e senza lode

Senza vita e senza morte





[Claver G.]

Ah, ah, in principio venne la paura

Dopo il coraggio, poi la sete e infine l’abiura

Nella radura mura di tensione senza cura

Sprazzi di luce da fessura nella selva scura

A passi lenti tra gli ulivi e bivi decisivi

Tocca sfidare i morti per poi sentirci vivi

Tocca saltare i corpi, tocca schivare i corvi

Trovare un senso, tre motivi, vivo in tentativi

Solo sudori e frenesie nelle mani mie

Vidi trafitte da follie le vostre bugie

Ci districammo tra le vie piene di fobie

Strappando l’anima dal corpo, i voli delle Arpie

Ed ora non rimane il tempo per chiedere scusa

Dietro di noi la porta in legno pare si sia chiusa

Cala la notte in un inferno di luce soffusa

Prima di Pluto, Caco, Furie, Minosse, Medusa

[Davide Shorty]

Questi sospiri, pianti ed alti guai

Fanno saltare l’aria senza stelle

Mentre in lacrime mi trascinai

Diverse lingue, orribili favelle

Musica triste senza note

Anime nude senza nome

Senza infamia e senza lode

Senza vita e senza morte

[Murubutu]

Ora passo lento, varco ed-ed entro

Sotto un cielo vasto, basso e fermo

Antinferno confermo, ne fermo l’immagine all’interno

L’imperio che fende le anime, eh

Dietro un vestibolo vivono dietro un idolo

File d’anime in fila che da vivi non decisero

Angeli vivi, no, no, angeli vili

Che alla sfida non partì né per Dio né per Lucifero

Sono morti senza polsi, senza opporsi

Senza porsi scopi e so-sogni (ehi)

Anche se vivi già vuoti e ignari

Anche se vivi già morti: ignavi

Ma tra i più non c’è più luce e punti fermi

Chi fu il primo dannato ne porta il primato

Vedi tu di chi fu il gran rifiuto e scegli:

Celestino, Esaù, Giano o Ponzio Pilato?





[Davide Shorty] [x2]

Questi sospiri, pianti ed alti guai

Fanno saltare l’aria senza stelle

Mentre in lacrime mi trascinai

Diverse lingue, orribili favelle

Musica triste senza note

Anime nude senza nome

Senza infamia e senza lode

Senza vita e senza morte





