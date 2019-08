Camilo + Pedro Capó – Tutu: video ufficiale, testo e traduzione

Tutu è un singolo del del cantautore colombiano Camilo Echeverry, con la collaborazione del collega portoricano Pedro Capó, disponibile dal 9 agosto 2019 via Sony Music Latin. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Marlene Rodríguez Miranda.

Questa contagiosa canzone è stata scritta dallo stesso Camilo, insieme a Jon Leone & Richi Lopez, con gli ultimi due che hanno anche curato la produzione.

Dedicato a Evaluna Montaner, fidanzata dell’artista colombiano, il brano parla di un profondo amore che si prova nei confronti di una persona di cui si è follemente innamorati, un sentimento reciproco e molto solido, descritto con belle parole che un po’ tutte vorrebbero sentirsi dire.

Tutu testo — Camilo · Pedro Capó

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Camilo]

(Camilo, hmm-mmm)

Ay, yo no sé de poesía ni de filosofía (Uoh-oh, uoh)

Sólo sé que tu vida yo la quiero en la mía

[Pre-Coro: Pedro Capó]

Yo no sé cómo hacer pa’ no tenerte, la ganas que te tengo

Cómo hacer pa’ no quererte, yeah, ah

[Coro: Camilo]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa’ ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah-eh

[Post-Coro: Camilo]

No hay nadie como tú, tú

Porque no hay nadie como tú, tú

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verso: Pedro Capó]

Tamo’ online como YouTube

Conecta’os como Bluetooth

Si me dejas, yo soy la aguja

Y tú mi muñeca voodoo, -doo

Yo te quiero pa’ mí, mí (Pa’ mí)

Si me dices que sí, sí (Que sí)

Me muero y me desmuero sólo por ti, hah

[Puente: Camilo]

Porque yo me acurruco sólo contigo (Ay, yo contigo)

Pongamo’ el aire en dieciséis pa’ morirnos de frío (Yeah, yeah)

Y vente pa’l la’o mío (Vente pa’l la’o mío)

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

[Pre-Coro: Camilo]

Cómo hacer para no quererte, yeah

[Coro: Pedro Capó]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa’ ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah

[Post-Coro: Pedro Capó]

No hay nadie como tú, tú

Porque no hay nadie como tú, tú (Nadie, ey)

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

[Puente: Pedro Capó]

Porque yo me acurruco sólo contigo

Pongamo’ el aire en dieciséis pa’ morirnos de frío (Yeah, yeah)

Y vente pa’l la’o mío (Ay, vente pa’l la’o mío)

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

[Pre-Coro: Camilo]

Cómo hacer pa’ no tenerte, las ganas que te tengo

Cómo hacer pa’ no quererte, yeah

[Coro: Camilo]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa’ ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah-eh

[Post-Coro: Camilo & (Pedro Capo)]

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

Porque no hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú, tú)

No hay nadie como tú, tú (No hay nadie como tú, tú)





[Outro: Camilo]

(La Tribu)





La traduzione di Tutu

(Camilo, hmm-mmm)

Oh, non ne so nulla né di poesia né filosofia (Uoh-oh, uoh)

So solo che la tua vita la voglio nella mia

Non so come fare senza di te, la voglia che ho di te

Come fare a non amarti, sì, ah

Tu, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpicino che mi fa cucu

Tra un po’ vengo da te, vengo a coccolarti, sì-eh

Non c’è nessuna come te, te

Perché non c’è nessuna come te, te

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

(Sì, sì, sì, sì)

Siamo online come YouTube

Ci colleghiamo come Bluetooth

Se mi lasci, io sono lo spillo

E tu la mia bambola voodoo-doo

Ti voglio solo per me, me (Per me)

Se mi dirai di sì, sì (sì)

Morirò e correrò in mutande solo per te, ah

Perché mi raggomitolo solo con te (oh, io con te)

Mettiamo il condizionatore a 16 gradi per morire di freddo (Sì, sì)

E ti girerai dal lato mio (ti girerai dal lato mio)

Che i miei baci improvvisamente ti serviranno da cappotto

Come fare a non amarti, sì





Tu, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpicino che mi fa cucu

Tra un po’ vengo da te, vengo a coccolarti, sì

Non c’è nessuna come te, te

Perché non c’è nessuna come te, te (nessuna, ehi)

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

Perché mi raggomitolo solo con te

Mettiamo il condizionatore a 16 gradi per morire di freddo (Sì, sì)

E ti girerai dal lato mio (ti girerai dal lato mio)

Che i miei baci improvvisamente ti serviranno da cappotto

come fare senza di te, la voglia che ho di te

Come fare a non amarti, sì

Tu, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpicino che mi fa cucu

Tra un po’ vengo da te, vengo a coccolarti, sì

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

Perché non c’è nessuna come te, te (nessuna come te)

Non c’è nessuna come te, te (nessuna come te, te)

Non c’è nessuna come te, te (non c’è nessuna come te)

(La tribù)

Ascolta su: