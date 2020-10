Vytinho NG & MC Bianca – Tudo no Sigilo: traduzione e testo della canzone

Tudo no Sigilo è una contagiosa canzone dei brasiliani Vytinho NG e MC Bianca, rilasciata il 13 febbraio 2020 in maniera indipendente. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, divenuto virale su TikTok. Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Chavoso. Sotto, è presente il video ufficiale, un visualizzatissimo filmato che vanta oltre 71 milioni di views.

Chi sono Vytinho NG & MC Bianca?

Nonostante sia giovanissimo, Vytinho Ng è uno dei grandi artisti del movimento Brega Funk (uno dei sottogeneri del funk carioca, nato nel 2011 a Recife, capitale dello Stato del Pernambuco), noto a livello internazionale grazie al brano in oggetto, che su Spotify vanta ad oggi 77 milioni e mezzo di ascolti.

Bianca ha intrapreso un lungo percorso prima di esplodere in tutto il Brasile e quindi raggiungere il successo. L’artista ha lasciato la sua città natale, nell’entroterra di Rio de Janeiro, al fine di concretizzare suoi sogni. Sopravvivere a Rio de Janeiro con solo 200 reais in tasca, dormire sul pavimento di una casa nella favela Rocinha (vonsiderata la favela più grande di tutto il Sud America) e soffrire la fame, sono stati alcuni degli ostacoli che ha dovuto superare giovane ragazza.

Testo Tudo no Sigilo

[Introduzione: Vytinho NG]

Vytinho NG

Aí, Chavoso

Tu viaja, né B? (Tu viaja né B?)

Então vai

[Strofa: Vytinho]

Ela viaja nos maloca, os cara que é do corre

Que gera na favela, que pega e não se envolve

Ela é da zona sul, eu sou da zona norte

Vai rolar festinha, brota que o bonde ‘tá forte

Vai rolar festinha, brota que o bonde ‘tá forte

[Ritornello: Bianca]

Se acionar a tropa, vai rolar resenha

Tudo no sigilo, tudo no esquema

Se pá tem balão, se pá tem balinha

Vou ficar na onda, vou perder a linha

Na onda do lança tu bota e não cansa

Na onda da bala eu sento na vara

Na onda do boldo, na onda do boldo

Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso

Na onda do lança tu bota e não cansa

Na onda da bala eu sento na vara

Na onda do boldo, na onda do boldo

Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso

Na onda do lança, lança, lança, lança, lança

Na onda da bala, bala, bala, bala, bala

Na onda do boldo, na onda do boldo

Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso





Tudo no Sigilo traduzione canzone

[Intro: Vytinho NG]

Vytinho NG

Poi, Chavoso

Tu viaggi, vero Bianca? (Viaggi, vero Bianca?)

Allora vai





[Strofa: Vytinho NG]

Lei frequenta i furfanti, con i cattivi ragazzi

Che vivono nella baraccopoli, che pensano solo a sco*are senza sentimenti

Lei è della zona sud, io sono della zona nord

Ci sarà una festicciola, vedi che la gang è forte

Ci sarà una festicciola, vedi che la gang è forte

[Ritornello: MC Bianca]

Se attivi le truppe, ci saranno critiche

Meglio tutto nella segretezza, tutto ben pianificato

Forse c’è la marijuana, forse c’è erbetta

Resterò sull’onda, perderò il controllo

Sull’onda della lancia, ci sali e non ti stanchi mai

Sull’onda del proiettile mi siedo sul bastone

Sull’onda del boldo, sull’onda boldo

Sfrenato, sesso sfrenato, sfrenato, sesso sfrenato

Sull’onda della lancia, ci sali e non ti stanchi mai

Sull’onda del proiettile mi siedo sul bastone

Sull’onda del boldo, sull’onda boldo

Sfrenato, sesso sfrenato, sfrenato, sesso sfrenato

Sull’onda della lancia, lancia, lancia, lancia, lancia

Sull’onda del proiettile, proiettile, proiettile, proiettile, proiettile

Sull’onda del boldo, sull’onda boldo

Sfrenato, sesso sfrenato, sfrenato, sesso sfrenato

