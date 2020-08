Samuel – Tra un anno: ascolta il nuovo bel singolo (con testo)

Tra un anno è un singolo scritto e interpretato dal cantautore e chitarrista torinese Samuel Umberto Romano, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 20 agosto 2020 su Sony Music.

Leggi il testo e ascolta questa bella canzone del frontman dei Subsonica, prodotta da Mace. Il singolo anticipa il secondo album solista, che dovrebbe essere pubblicato a inizio 2021, presumibilmente a gennaio, a tre anni dal disco d’esordio Il codice della bellezza.

Nel brano, l’artista si chiede dove sarà e cosa farà tra un anno, come sarà il futuro prossimo, un futuro incerto e inquietante stando al testo del suo brano, nel quale mette in discussione anche piccole e ovvie cose come il sapersi riconoscere un mattino qualunque sdraiati nel letto, l’avere qualcosa da dire o magari cose importanti da dimenticare, come per esempio le chiavi di casa. Saremo ancora in grado di apprezzare le piccole cose? Cosa accadrà e cosa sarà cambiato tra un anno? A questo punto sono davvero curioso di saperlo. E tu?

Tra un anno Samuel Testo

Dove sarò

tra un anno?

Mi chiedo sempre dove sarò

tra un anno

cosa farò

tra un anno?

Mi chiedo sempre che cosa farò

tra un anno

Quel tatuaggio

lo stesso

ti prego, dimmi se scegli i disegni

che hai addosso

e i tuoi capelli

gli stessi

il colore del cielo qui in centro

lo stesso





Avremo ancora qualcosa da dire?

Sapremo ancora che cosa sentire?

Saremo in grado di riconoscerci?

In un mattino qualunque, sdraiati nel letto?

Avremo ancora qualcosa da dire?

Le chiavi di casa da dimenticare?

Saremo in grado di sorprenderci?

Quel mattino qualunque, sdraiati nel letto?

Dove sarò (Dove sarò)

tra un anno?

Mi chiedo sempre dove sarò (Dove sarò)

Dove sarò

tra un anno?

cosa farò, cosa farò

cosa farò (cosa farò)

L’ultimo giorno?

Mi chiedo sempre che cosa sarò (cosa sarò)

tra un anno

Avremo ancora qualcosa da dire?

Le cose importanti da dimenticare?

Con quel vizio che abbiamo di perderci

In una notte che insegue il giorno perfetto

Saremo ancora la terra che brucia?

Sapremo ancora graffiare le braccia?

Saremo in grado di comprendere

Quel mattino qualunque, sdraiati nel letto?

Dove sarò (Dove sarò)

tra un anno?

(Mi chiedo sempre dove)

Mi chiedo sempre dove sarò

Dove sarò

quell’ultimo giorno?

Nei miei ricordi ti ho perso

(ne farei per te lo stesso)

ne farai per te lo stesso per sempre

per sempre (per sempre)

qualunque cosa

accada

(qualunque sia la tua prossima)

qualunque sia la tua prossima strada

per sempre





