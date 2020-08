Random: audio e testo del nuovo singolo Nudi Nel Letto

Quelle di Random sono spesse volte canzoni che entrano facilmente nella testa e Nudi Nel Letto, suo nuovo singolo, rilasciato il 28 agosto 2020 su Visory Records, è una di quelle. Il testo e l’audio.

Giuro che mi è bastato ascoltarlo una volta e non mi è più uscito dalla testa, in particolar modo il ritornello di questo nuovo contagioso brano, scritto e interpretato dal napoletano Emanuele Caso, meglio conosciuto come Random, reduce dal successo dell’EP Montagne Russe e di Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, fortunato singolo certificato Platino.

Da venerdì è in radio e in digitale questa emozionante e coinvolgente release dell’artista campano, che nonostante la giovanissima età, vanta oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming e oltre 90 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube. La sua ascesa è iniziata poco più di un anno fa con la virale Chiasso e da all’ora, la crescita di popolarità questo talentuoso ragazzo classe 2001, che lo scorso maggio abbiamo anche visto sul piccolo schermo ad Amici Vip, è divenuta inarrestabile.

La malinconica canzone d’amore in oggetto, è stata prodotta dal fedele collaboratore Samuel Balice, alias Zenit, e apre un nuovo capitolo musicale per Emanuele, che anche in questa occasione parla di una relazione.

Random – Nudi Nel Letto Testo

E ripenso

Che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’, amore, ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

E accadrà, ce l’ho scritto sul petto

Sul petto

Ci vuole solo tempo

Io quanto ne ho perso

Noi che non ne abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

Ci vuole solo tempo (il tempo non basta per noi)

Io quanto ne ho perso (se mi perdo, perdo)

Noi che non ne abbiamo il tempo (no, no)

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

E non ti vedo

Però ti osservo

Oh, oh, non ci fai caso

Io ora sto nel mio angolo

Ti amo ma non te lo dirò mai

So che mi pensi e questa notte, questa notte mi avrai

Se ti va, andiamo a casa, che non resisto più

Che qui mi manca l’aria, torna se ci sei tu

E no, non cambio strada, rimane questa qua

Per quanto poi si vedrà

[Ritornello]

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’, amore, ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

“Accadrà” ce l’ho scritto sul petto, sul petto





Ci vuole solo tempo





