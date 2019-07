Lenny – Lovers Do: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

La cantautrice e musicista ceca Lenny, al secolo Lenka Filipová, vi presenta il nuovo singolo Lovers Do, disponibile dal 28 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone.

A tre anni dal successo di “Hell.o”, certificato Oro nella penisola, la cantante torna con questo scoppiettante e gradevole brano, nel quale descrive la fine di una relazione, che per la protagonista è una sorta di liberazione, con sonorità pop, elettroniche e indie rock adatte all’estate e anche ad essere ballate.

Lenny – Lovers Do testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

I only wanna forget you

Such a thing that only lovers do

Now that the fairy tail is gone

Something’s been telling me all alone

Voglio solo dimenticarti

Una cosa che fanno solo gli innamorati

Ora che la fiaba è svanita

Qualcosa mi ha detto, da sola

He-he-hey

Wake for a brand new day

He-he-hey

Don’t want no second chance

He-he-hey

Do I not playing this game

He-he-hey

Svegliati per un nuovo giorno

He-he-hey

Non voglio una seconda possibilità

He-he-hey

Non faccio parte di questo gioco

I only wanna forget you

Such a funny thing that lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

I only wanna forget you

Such a thing that only lo-lo-lo-lovers do hey

Voglio solo dimenticarti

E’ una cosa buffa che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Voglio solo dimenticarti

Una cosa che fanno solo gli innamorati hey

Can’t take back words that we were said

Skies into deep [?] stuck in my head

My love, just tell me what you feel

[?]

Non si possono rimangiare le parole che ci eravamo detti

Cieli nel profondo [?] piantati nella mia testa

Amore mio, dimmi solo cosa provi

[?]





He-he-hey

Wake for a brand new day

He-he-hey

Don’t want no second chance

He-he-hey

Do I not playing this game

He-he-hey

Svegliati per un nuovo giorno

He-he-hey

Non voglio una seconda possibilità

He-he-hey

Non faccio parte di questo gioco

I only wanna forget you

Such a funny thing that lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

I only wanna forget you

Such a thing that only lo-lo-lo-lovers do hey

Voglio solo dimenticarti

E’ una cosa buffa che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Voglio solo dimenticarti

Una cosa che fanno solo gli innamorati hey

Ain’t no lover, no

You ain’t my lover

Ain’t no lover, no

You ain’t my lover

Ain’t no lover, no

You ain’t my lover

Ain’t no lover, no, no

You ain’t my lover

Ain’t no lover, no, no

You ain’t my lover

Ain’t no lover, no, no

You ain’t my lover

Non è un amante, no

Non sei il mio amante

Non è un amante, no

Non sei il mio amante

Non è un amante, no

Non sei il mio amante

Non è un amante, no, no

Non sei il mio amante

Non è un amante, no, no

Non sei il mio amante

Non è un amante, no, no

Non sei il mio amante





lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

lo-lo-lo-lovers do hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

Che fanno gli innamorati hey

I only wanna forget you

Such a thing that only lo-lo-lo-lovers do hey

Voglio solo dimenticarti

Una cosa che fanno solo gli innamorati hey





Ascolta su: