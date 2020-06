Ivan Granatino & Bl4ir – Caramella: audio e testo del nuovo singolo

Caramella è sicuramente uno di quei singoli vivaci, allegri e spensierati, che vede unire le forze il napoletano Simone Scognamiglio, aka BL4IR, e il cantautore e rapper casertano Giovanni Granatino, meglio conosciuto come Ivan Granatino.

Leggi il testo e ascolta la nuova contagiosa canzone, che si candida come una delle hit dell’estate 2020. Scritto dagli interpreti con la collaborazione di Paky-G e prodotto da Vinz Turner, il brano è disponibile ovunque da venerdì 5 giugno 2020 per Napule Allucca.

Il video di Caramella

Dalle ore 13:45 dello stesso giorno è online il video ufficiale diretto da Tony Ruggiero e prodotto da Nomods Film.

Testo Caramella Bl4ir • Ivan Granatino

Download su: Amazon – iTunes

Ye-ye-yeh

Bl4-Bl4ir baby

Granatino

Turner

Yeah

Bella, farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

sai, so solamente che lei è bella

farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

so solamente che lei è

Ora sei andata via, non sei più con me (wow)

l’ultima volta quasi non sembravi te

quelle parole che mi hanno squartato il cuore

non ci credo che per te erano solo finzione (yeh, ah)

stasera giuro che sei la più bella (sei la più bella)

dai, fai la dolce tipo caramella (caramella, Candy Candy)

e quando passi mi gira la testa (ah)

dentro il cuore io c’ho tipo una tempesta

Baby, che importa

ricordo bene l’ultima volta

te ne sei andata via sì da quella porta (yah)

dicesti: “di te non me ne importa, è l’ultima volta”

son stato male e non lo nascondo

sei andata via quando ne avevo bisogno

ma è passato un bel po’ sai che me ne frego e in fondo

porque se tu me chiama non te respondo





Bl4-Bl4ir baby

Bella, farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

sai so solamente che lei è bella

farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

so solamente che lei è

Mi chiami un’altra volta e non mi importa più (non mi importa più)

a tutti quei momenti non ci penso più (non ci penso più)

il cuore è così freddo che non batte più

solo tu lo puoi scaldare ma non ci sei più

il mio cuore è rotto

per questo adesso me ne fot*o (yeh)

scusami baby se faccio lo stron*o

sai che domani è un latro giorno

dovrò dimenticarti non sei

Bella, farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

sai so solamente che lei è bella

farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

so solamente che lei è bella

Ora gira e rigira la mia testa (la mia testa)

da quando mi hai lasciato è sempre festa (sempre festa)

tu sei una cosa bella io non lo so più

dolce ma certe volte fai male di più

ora non credo più a quello che dici (brrra)

hai preferito stare con gli amici (yeh-yeh)

dammi una caramella dai tirami su

una gialla, una rossa e ed anche una blu

Bella, farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

sai so solamente che lei è bella

farei di tutto sai per averla

il suo sapore dolce è una caramella

non so se scegliere questa o quella

so solamente che lei è bella

Yeah

Bl4-Bl4-Bl4ir baby

yeah

Granatino, yeh

porque se tu me chiama no te respondo.





Ascolta su: