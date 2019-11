Coldplay – Trouble In Town: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Trouble In Town è la terza traccia racchiusa nel primo CD del doppio album Everyday Life dei Coldplay, rilasciato venerdì 22 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del nuovo brano, scritto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Will Champion e prodotto da Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko.

L’intera canzone parla di come vengono trattati i non bianchi nei paesi occidentali, che non sono al sicuro nemmeno nei loro paesi. Alla fine si sente l’audio di un poliziotto che brutalizza un non bianco. Il fatto accadde nel 2013 a Filadelfia, in Pennsylvania, quando un poliziotto (Philip Nace) fermò due pedoni non identificati, uno dei quali ha registrato l’incidente con il suo cellulare. Egli fermò l’uomo di colore perché apparentemente salutava uno spacciatore.

Nella canzone, il gruppo sottolinea anche i problemi legati alla tradizione del velo islamico, diventato obbligatorio per tutte le donne nella maggior parte dei paesi islamici a seguito della rivoluzione islamica del 1979. Le donne sono tenute a indossare anche abiti larghi.

[Verse 1: Chris Martin]

Trouble in town

Because they cut my brother down

Because my sister can’t wear her crown

There’s trouble, there’s trouble in town

Blood on the beat (Oh-oh)

Oh my goodness, there’s blood on the beat

The law of the jungle or the law of the street

There’s blood on, there’s blood on the beat

[Chorus: Chris Martin]

And I get no shelter

And I get no peace

And I never get relief

[Verse 2: Chris Martin]

Trouble in town (Oh-oh)

Because they hung my brother Brown

Because their system just keep you down

There’s trouble, there’s trouble in town

[Chorus 2: Chris Martin]

And I get no shelter

And I get no peace

And I just get more police, eh

And I get no comfort

And I get no name

Everything is gettin’ strained

There must be some way

Or it’s going to kick off some day

There must be some way

[Interlude: Young Man & Police Officer Philip Nace]

Best friends

What’s that?

What’s his name?

X (Standby, sir)

Alright, is that X your middle name?

Of course, it’s on a vehicle ID, right?

You gettin’ smart? ‘Cause you’ll be in a fucking car with him

I’m telling you

Fucking smartass

I’m asking you what the X is, is that your middle name?

Of course, what is it?

Don’t come back with the “What is it?” fucking shit

Talk to these fucking pigs on the street that way, you ain’t talking to me that way

I don’t talk to nobody in the streets, I don’t hang with nobody

Well then don’t come to fucking Philadelphia, stay in Jersey

I have family out here

Everybody thinks they’re a fucking lawyer and they don’t know jackshit

Are you supposed to grab me like this?

Grab you up? I’ll grab you any way I got to

You’re not protecting me while I’m trying, while I’m trying to go to work

Why don’t you shut up?

[Instrumental]





[Outro]

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele





Problemi in città

Perché hanno abbattuto mio fratello

Perché mia sorella non può indossare la sua corona

Ci sono problemi, ci sono problemi in città

Sangue per strada(Oh-oh)

Oh mio Dio, c’è sangue per strada

La legge della giungla o la legge della strada

C’è sangue per, c’è sangue per strada

E non ho alcun riparo

E non ottengo pace

E non ricevo mai sollievo

Problemi in città (Oh-oh)

Perché hanno abbattuto mio fratello di colore

Perché il loro sistema ti butta giù (o “ti tiene sotto controllo”)

Ci sono problemi, ci sono problemi in città

E non ho alcun rifugio

E non ho pace

E trovo solo altra polizia, eh

E non ho alcun conforto

E alcun nome

Tutto sta diventando difficile

Deve esserci un modo

O inizierà un giorno

Deve esserci un modo

Migliori amici

Cos’è quello?

Qual è il suo nome?

X (Standby, signore)

Ok, quella X è il tuo secondo nome?

Forte, ho l’ID del veicolo, ok?

Fai il furbo? Perché sarai in una ca**o di macchina con lui

Ti dico che

Fo**uto impertinente

Ti sto chiedendo, cos’è la X, è il tuo secondo nome?

Naturalmente, di che si tratta?

Non tornare con il “che cos’è?” ca**o

Parla con questi fottuti maiali per strada in quel modo, non puoi parlarmi così

Non parlo con nessuno per strada, non frequento nessuno

Quindi non venire nella fo**uta Filadelfia, resta nel New Jersey

Ho una famiglia qui fuori

Tutti pensano di essere un fo**uto avvocato e non sanno un bel niente

E’ normale che mi prendi in questo modo?

Ti ho preso? Ti prenderò come devo

Tu non mi stai proteggendo mentre sto cercando di andare al lavoro

Perché non stai zitto?





[Strumentale]

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele

Jikelele, jikelele

