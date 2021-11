TikTok, la classifica delle canzoni più popolari nel 2021

TikTok attualmente è l’app più utilizzata tra i giovani e giovanissimi, ma non solo tra loro: la curiosità affascina un po’ tutti e anche personaggi famosi non disdegnano l’app. Infatti, negli ultimi anni ha raggiunto numeri impressionanti, le persone che l’hanno scaricata sono stati miliardi. Ma quali sono state quelle più usate nel 2021? Ecco la classifica delle più popolari su questo social.

L’app che negli ultimi anni ha spopolato tra i giovani e giovanissimi, ma all’interno del famoso social, ci sono anche personaggi noti, sia attori, cantanti, ma anche personaggi del mondo dello sport, che anche loro postano video divertenti e molto apprezzati dai propri fan, magari facendo un duetto con il proprio compagno o con i figli, e aggiungendo al video qualche simpatica canzone o effetti speciali.

Nulla da invidiare ai colossi Facebook, Instagram e Twitter, appena lanciato dagli Store riuscì ad accaparrarsi in breve tempo 150milioni di utenti attivi. E pensate che è disponibile in ben 34 lingue.

I video su TikTok fanno impazzire tutti

Nonostante il grande successo dell’app arrivata dalla Cina, c’è ancora oggi qualcuno che ancora non la conosce, magari ne ha sentito solo parlare, ma non incuriosito o non amante dei social, ne è restato fuori.

Nell’ultimo anno c’è stato un cambiamento riguarda i limiti di accesso, infatti non ci si può più iscrivere se si ha meno di 13 anni.

Qualcuno più “furbo” e magari con molti follower dalla sua parte, sfrutta TikTok in modo remunerativo, già, perché in base ai follower che si hanno, che oggi possono competere tranquillamente con quelli di Instagram, l’app vi inizierà a pagare, e questa cosa negli ultimi tempi sta facendo drizzare le orecchie a molti.

La classifica dei brani più ascoltati sul noto social nel 2021

Alcune canzoni sono andate letteralmente a ruba sul noto social Network. Ecco la classifica, riportata dal sito Backlight.com, di quelle più usate dagli utenti per fare da colonna sonora ai video.

“Oh No” by Kreepa

“Aesthetic” by Xilo

“Buss It” by Erica Banks

“Lotus Flower Bomb” by Wale feat. Miguel

“drivers license” by Olivia Rodrigo

“Sugarcrash!” by ElyOtto

“So Pretty” by Reyanna Maria

“Dangerous” by Kardinal Offishall

“Vacation” by Dirty Heads

“Streets” by Doja Cat

“Pieces” by Danilo Stankovic

“Up” by Cardi B

“telepatía” by Kali Uchis

“Batman” by LPB Poody

“I Am” by Yung Baby Tate feat. Flo Milli

“oops!” by Yung Gravy

“Caution” by Kaytranada

“It’s Not The Same Anymore” by Rex Orange County

“Church Bells” by Carrie Underwood

“UCKERS” by Shygirl

“Day ‘n’ Nite” by Kid Cudi

Sicuramente qualcuna l’avrete sentita nelle clip più popolari.