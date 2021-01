Cos’è il Buss It Challenge su Twitter e TikTok? Al trend ha preso parte anche Slim Santana: chi è questa ragazza? Ecco il suo ricercatissimo video hot

Cos’è il Bust It Challenge, primo vero trend del 2021?

A gennaio 2021 ha preso il via su Twitter e TikTok il Buss It Challenge, dove le partecipanti si mostrano prima senza trucco e in accappatoio o comunque vestite in maniera non troppo sexy, accennare un timido twerking e al contrario appena dopo, con trucco e vestite in modo seducente effettuare questa sorta di twerking vero e proprio. Ecco una delle tante compilation che si trovano in rete:

Qual è il nome della cantante e il titolo della canzone del Bust It Challenge?

A fare da colonna sonora a queste seducenti performance, un singolo di una rapper statunitense di 20-22 anni di età che fino a poco tempo fa era non molto conosciuta: sto parlando di Erica Banks e la sua Bust It, singolo uscito il 15 maggio 2020, anticipando l’album “Erica Banks”, pubblicato il successivo 19 giugno. Cliccate sull’apposito link per ulteriori informazioni, il testo e la traduzione in italiano del brano.

Anche Slim Santana al Bust It Challenge su Twitter e Tik Tok





Ad aver lanciato questo trend su Tik Tok è stata una certa Erika Davila, ma il video postato su TikTok divenuto maggiormente virale è quello di Slim Santana, che il 22 gennaio ha caricato una clip di 15 secondi su Twitter, ottenendo oltre un milione di views in appena due giorni. Ad oggi, il tweet è stato visto 8,5 milioni di volte, ha ottenuto 125.000 “Mi piace” ed è stato ritwittato oltre 36.000 volte.

Ma vi starete chiedendo: chi è Slim Santana? Slim è cresciuta negli Stati Uniti d’America ed è di etnia afroamericana. E’ molto attiva su tutte le piattaforme di social media come Instagram, Twitter e Snapchat, e poiché il citato recente video di TikTok e Twitter è diventato virale, ha guadagnato molti follower in pochi giorni.

Il video di Slim Santana, Bust It, su Twitter e TikTok: ecco dove vederlo

Perché questo video è diventato virale oltre che ricercatissimo? Beh, diciamolo subito: non è adatto ai minori! Nella prima parte la vediamo in accappatoio e senza trucco. Nella seconda parte, beh, fa sesso! Quindi se volete vedere questa clip siete stati avvisati! Il video è visionabile su Twitter ma essendo a luci rosse è censurato. Per vederlo dovete cliccare su “visualizza”. Io l’ho trovato anche in questo modo: andate in questo canale Youtube, cliccate sul link in descrizione e quindi nel link presente nella descrizione del video successivo. Essendo un video per adulti, è postato su un famoso sito a luci rosse, perché Youtube lo rimuoverebbe in men che non si dica.