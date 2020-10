Leggi il testo e la traduzione di This Side Of Paradise dei Coyote Theory

Rilasciato l’11 giugno 2011, This Side Of Paradise è il terzo singolo estratto da Color, EP d’esordio dei Coyote Theory, pubblicato il 21 giugno 2020. Il testo e la traduzione in italiano.

I Coyote Theory sono una band indie jazz-pop americana con sede a Orlando, in Florida. Fondata nell’inverno del 2010 da Colby Carpinelli (voce principale / pianoforte), Jayson Lynn (batteria / percussioni) e Grayson Hendren (basso / percussioni / chitarra), ai quali va aggiunto il chitarrista Lane Bohman. Il gruppo ha all’attivo due EP (Color e Fallon, quest’ultimo pubblicato nel 2014) e l’album Late Night (Live) uscito nel 2018.

This Side Of Paradise è la loro canzone più popolare, che vanta oltre 15 milioni di ascolti su Spotify e oltre 2 milioni su Youtube (nel canale generico creato automaticamente dalla piattaforma video, perché a esso ne andrebbero aggiunti tanti altri).

Nel brano, una persona che afferma di non essersi mai innamorata e che quindi è sempre stata da sola, incontra un’altra persona della quale si innamora follemente. E’ questo il concept della gradevole e coinvolgente canzone, che è possibile ascoltare appena dopo la cover del citato Extended Play che la racchiude.

Testo e traduzione di This Side Of Paradise

Ask me why my heart’s inside my throat

I’ve never been in love, I’ve been alone

Feel like I’ve been living life asleep

Love so strong it makes me feel so weak

Chiedimi perché ho il cuore in gola

Non mi sono mai innamorato, sono stato solo

E’ come se avessi vissuto la vita dormendo

L’amore è così forte che mi fa sentire così debole

Are you lonely? (Are you lonely?)

Our fingers dancing when they meet

You seem so lonely (Are you lonely?)

I’ll be the only dream you seek

So if you’re lonely, no need to show me

If you’re lonely, come be lonely with me





Sei sola? (Sei sola?)

Le nostre dita danzano quando si incontrano

Sembri così sola (sei sola?)

Sarò l’unico sogno che cerchi

Quindi se sei sola, non è necessario dimostrarmelo

Se sei sola vieni a stare da sola con me

Lonely (Are you lonely?)

Passion is crashing as we speak

You seem so lonely (Are you lonely?)

You’re the ground my feet won’t reach

So if you’re lonely

Darling, you’re glowing

If you’re lonely, come be lonely with me

Sola (sei sola?)

La passione si abbatte mentre parliamo

Sembri così sola (sei sola?)

Sei la terra che i miei piedi non raggiungeranno

Quindi se sei sola

Tesoro, sei radiosa

Se sei sola, vieni a stare da sola con me

Underneath the pale moonlight

Dreaming of a circus life

Carousels and Ferris heights

I’ll be yours if you’ll be mine

Sotto la pallida luna

Sognando una vita da circo

Giostre e altezze panoramiche

Sarò tuo se tu sarai mia





‘Cause I’m lonely, I’m so lonely

If you hold me, I’ll be your only

Are you lonely? (Are you lonely?)

Our fingers dancing when they meet

You seem so lonely (Are you lonely?)

I’ll be the only dream you seek

So if you’re lonely, no need to show me

If you’re lonely, come be lonely with me

Perché sono solo, sono così solo

Se mi abbracci, sarò l’unico per te

Sei sola? (Sei sola?)

Le nostre dita danzano quando si incontrano

Sembri così sola (sei sola?)

Sarò l’unico sogno che cerchi

Quindi se sei sola, non è necessario dimostrarmelo

Se sei sola vieni a stare da sola con me

Are you lonely?

Passion is crashing as we speak

You seem so lonely

You’re the ground my feet won’t reach

So if you’re lonely

Darling, you’re glowing

If you’re lonely, come be lonely with me

Sei sola?

La passione si abbatte mentre parliamo

Sembri così sola)

Sei la terra che i miei piedi non raggiungeranno

Quindi se sei sola

Tesoro, sei radiosa

Se sei sola, vieni a stare da sola con me