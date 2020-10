Tiësto – The Business: leggi il testo e la traduzione del singolo

The Business è un singolo del dj e producer olandese Tiësto con voce di James Bell, rilasciato il 25 settembre 2020 e accompagnato da un filmato diretto da Christian Breslauer e online dallo stesso giorno, che vede protagonisti Kyla Bullings e Casey Frey, quest’ultimo nei panni di un personaggio piuttosto bizzarro, risvegliatosi in un obitorio grazie alla canzone in oggetto, avviata dalla bella Kyla.

Il testo e la traduzione in italiano di questo gradevole brano, prodotto con la collaborazione di Anton Rundberg, in arte Hightower, che con Tiësto ha anche scritto le parole insieme a James Bell e Julia Karlsson.

Testo The Business di Tiësto

[Ritornello]

Let’s get down, let’s get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We’ve had a million, million nights just like this

So let’s get down, let’s get down to business

[Strofa 1]

Mama, please don’t worry ’bout me

‘Cause I’m about to let my heart speak

My friends keep telling me to leave this

So let’s get down, let’s get down to business

[Ritornello]

Let’s get down, let’s get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We’ve had a million, million nights just like this

So let’s get down, let’s get down to business

Let’s get down, let’s get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We’ve had a million, million nights just like this

So let’s get down, let’s get down to business, yeah

[Strofa 2]

Back and forth, back and forth with the bullshit

I know I said it before, I don’t mean it

It’s been a while since I had your attention

So it might hurt to hear this

[Ponte]

(Ooh, yeah, yeah)

Dreams we have don’t ever fall away

We can’t live ’em if we stay the same

And I can’t do this for another day

So let’s get down, let’s get down to business

[Ritornello]

Let’s get down, let’s get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We’ve had a million, million nights just like this

So let’s get down, let’s get down to business

Let’s get down, let’s get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We’ve had a million, million nights just like this

So let’s get down, let’s get down to business, yeah





[Outro]

Ooh, yeah, yeah





La traduzione di The Business

Mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Ti do un’altra notte, un’altra notte per farlo

Abbiamo avuto un milione, milione di notti proprio come questa

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Mamma, ti prego, non preoccuparti per me

Perché sto per permettere al mio cuore di parlare

I miei amici continuano a dirmi di lasciare questo

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Ti do un’altra notte, un’altra notte per farlo

Abbiamo avuto un milione, milione di notti proprio come questa

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Ti do un’altra notte, un’altra notte per farlo

Abbiamo avuto un milione, milione di notti proprio come questa

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro





Avanti e indietro, avanti e indietro con queste ca**ate

So di averlo detto prima, non lo dico sul serio

È passato un po’ dall’ultima volta che ho ricevuto la tua attenzione

Quindi potrebbe far male sentire questo

(Ooh, yeah, yeah)

I sogni che abbiamo non svaniranno mai

Non possiamo viverli se rimaniamo gli stessi

E non resisto un altro giorno

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Ti do un’altra notte, un’altra notte per farlo

Abbiamo avuto un milione, milione di notti proprio come questa

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Mettiamoci, mettiamoci al lavoro

Ti do un’altra notte, un’altra notte per farlo

Abbiamo avuto un milione, milione di notti proprio come questa

Quindi mettiamoci, mettiamoci al lavoro, sì

Ooh, sì, sì

