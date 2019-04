The Lumineers – Gloria: lyric video, testo e traduzione

Rilasciato il 5 aprile 2019, Gloria è il nuovo singolo dei Lumineers, primo estratto dal terzo album in studio III, che vedrà la luce il 13 settembre 2019.

Il disco si intitola così non solo perché è il terzo ma anche per via del fatto che è strutturato in 3 capitoli, tre generazioni rappresentate dalla nonna Gloria Sparks, il figlio Jimmy e il nipote Junior. Sarà inoltre possibile ascoltarlo dal vivo anche nella penisola, perché la band si esibirà il prossimo 4 novembre all’Alcatraz di Milano.

Scritto dal gruppo folk rock statunitense e prodotto da Simone Felice, qui il frontman Wesley Schultz parla di una persona che ha dei problemi, che si riflettono anche a chi sta intorno a lei. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Testo Gloria – The Lumineers

Download su: Amazon – iTunes

Gloria, I smell it on your breath

Gloria, the booze and peppermint

Gloria, no one said enough is enough

Gloria, they found you on the floor

Gloria, my hand was tied to yours

Gloria, did you finally see that enough is enough?

Did you know me when I was younger then?

I could take the whole world with me

I would find myself feeling alone

Heaven, help me now, Heaven, show the way

Get me back on my own two feet

I would lie awake and pray you don’t lie awake for me

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Gloria, you crawled up on your cross

Gloria, you made us sit and watch

Gloria, no one said enough is enough

Heaven, help me now, Heaven, show the way

Get me back on my own two feet

I would lie awake and pray you don’t lie awake for me

Every night away, every day alone

Get me back on my own two feet

I would lie awake and pray you don’t lie awake for me





Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Gloria, will you just decide?

Gloria, there’s easier ways to die

Gloria, have you had enough?





The Lumineers – Gloria traduzione

Gloria, lo capisco dal tuo alito

Gloria, alcol alla menta

Gloria, nessuno ha detto che quando è troppo è troppo

Gloria, ti hanno trovata per terra

Gloria, la mia mano era legata alla tua

E, Gloria, hai finalmente capito che quando è troppo è troppo?

Mi hai conosciuto quando ero più giovane?

Potrei portare tutto il mondo con me

Inizierei a sentirmi solo

Che il cielo mi aiuti ora, Cielo, indicami la via

Fammi rimettere in sesto da solo

Rimanevo sveglio a pregarti di non restare sveglia per me

Oh oh oh oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh





Gloria, sei salita sulla tua croce

Gloria, ci hai fatto sedere a guardare

Gloria, nessuno ha detto che quando è troppo è troppo

Che il cielo mi aiuti ora, Cielo, indicami la via

Fammi rimettere in sesto da solo

Rimanevo sveglio a pregarti di non restare sveglia per me

Ogni sera via, ogni giorno da solo

Fammi rimettere in sesto da solo

Rimanevo sveglio a pregarti di non restare sveglia per me

Oh oh oh oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Gloria, ti deciderai?

Gloria, ci sono modi più migliori per morire

Gloria, ne hai avuto abbastanza?

Ascolta su: