Taylor Swift – Only The Young: lyric video, testo e traduzione della canzone

Only The Young è un singolo di Taylor Swift rilasciato il 31 gennaio 2020 per il film documentario Miss Americana, disponibile dallo stesso giorno sulla piattaforma Netflix e in alcuni cinema. Miss Americana segue la vita dell’amata artista nel corso di diversi anni della sua carriera

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questo breve ma bel brano, scritto dalla cantautrice statunitense stessa (dopo le elezioni negli Stati Uniti del 2018, che rappresentarono una cocente delusione per la cantante, che sosteneva ben altre forze politiche) e prodotto insieme a Joel Little.

La canzone viene riprodotta durante i titoli di coda del film e invita i giovani a combattere per quello in cui credono e ad esprimere liberamente il proprio pensiero politico.

Taylor Swift – Only The Young Testo e Traduzione

[Verse 1]

It keeps me awake

The look on your face

The moment you heard the news

You’re screaming inside

And frozen in time

You did all that you could do

The game was rigged, the ref got tricked

The wrong ones think they’re right

You were outnumbered — this time

Mi tiene sveglia

La tua espressione

Dal momento in cui hai sentito la notizia

Stai gridando dentro di te

E congelando il tempo

Hai fatto tutto quello che avresti potuto fare

Il gioco è stato truccato, l’arbitro è stato ingannato

Quelli che sbagliano credono di avere ragione

Eri in inferiorità numerica – questa volta





[Chorus]

But only the young

Only the young

Only the young

Only the young can run (Can run)

So run

And run and run

Ma solo i giovani

Solo i giovani

Solo i giovani

Solo i giovani possono correre (possono correre)

Quindi corri

E corri e corri

[Verse 2]

They aren’t gonna help us

Too busy helping themselves

They aren’t gonna change this

We gotta do it ourselves

They think that it’s over

But it’s just begun

Non ci aiuteranno

Sono troppo impegnati ad aiutare se stessi

Non cambieranno questo

Dobbiamo cavarcela da soli

Pensano che sia finita

Ma è solo l’inizio





[Outro]

Only one thing can save us

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young

Solo una cosa può salvarci

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani





