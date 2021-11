Taylor Swift e l’operazione chirurgica tenuta nascosta: non noteresti la differenza

By

Taylor Swift ha subito un intervento chirurgico tenuto nascosto fino ad oggi. Ecco di quale si tratta.

Taylor Swift è una cantautrice ed attrice famosa in tutto il mondo, detentrice di molti record sotto il punto di vista musicale.

Nata a West Reading, nel 1989, è cresciuta con la sua famiglia in una fattoria nella città di Reading e si appassiona alla musica country sin dall’età di sei anni ascoltando artiste come LeAnn Rimes, Pastly Cline e Dolly Parton.

Taylor Swift e l’operazione tenuta nascosta

La sua vera passione è la poesia, sin da tenera età leggeva i componimenti di Shel Siilversten e i libri del Dr. Seuss, infatti, lei stessa ha dichiarato che l’amore per la poesia l’ha portata a diventare cantautrice.

All’età di 10 anni entra a far parte della compagnia teatrale per bambini Theatre Kids Live rimanendo affascinata sia dalla recitazione che dalla musica, avendo delle incertezze su quali delle due arti sceniche concentrarsi.

A 12 anni impara a suonare accordi sulla chitarra e sua madre l’accompagna a Nashville dove riceve lezioni di canto da Brett Manning.

Dopo aver inciso delle demo venendo rifiutata da molte case discografiche e da molti suoi pari si esibisce allo Us Open Tennis Tournament in Pennsylvania dove viene notata dall’allora manager di Britney Spears che decide di seguirla nel suo percorso artistico.

Per assecondare la sua carriera, i genitori decidono di trasferirsi in Tennesse a Handersonville. Dopo qualche tempo viene assunta dalla Sony/Atv Tree come autrice diventando la più giovane mai assunta dalla società.

Il suo successo arriva quando firma un contratto con la Big Machine Records, pubblicando il suo primo album nel 2006 che rimane in classifica per ben 275 settimane. Nel 2008 viene resa famosa in tutto il mondo a seguito del suo secondo album e del singolo Love Story che detiene il primato di canzone country più venduta di sempre.

L’intervento della cantante

Nel 2001 viene inserita da Forbes tra le celebrità più famose del mondo e attualmente ricopre il primo posto tra le artiste donne con più settimane trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 ed è al terzo posto della stessa classifica degli artisti totali dietro i The Beatles ed Elvis Presley.

Taylor Swift ha tenuto nascosto ai suoi fan un’operazione a cui si è sottoposta. La madre della cantante ha mandato in onda a sua insaputa in tv un video dove la Swift porta dei bendaggi sul viso a seguito di un intervento chirurgico agli occhi per migliorare la sua vista.