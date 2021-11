Lil Nas X, il retroscena sulla terribile malattia che l’ha colpito al college

Una vita fatta di alti e di bassi quella di Lil Nas X: emerge un triste retroscena sul dolore che caratterizza alcuni dei suoi pezzi più famosi.

Chi ha imparato a conoscere un po’ la vita del giovane artista, ha sicuramente notato che il suo passato non è mai stato semplice. Oggi Lil Nas X è famosissimo, gira il mondo con la sua musica e vanta migliaia di fan praticamente in ogni paese del globo. Ma in passato la sua realtà non era delle più felici.

LEGGI ANCHE –> Fedez fa una dedica strappalacrime al figlio Leone | Si commuove in diretta

Lil Nas X, un terribile passato nella vita dell’artista

Dopo aver raggiunto la tanto agognata notorietà Lil Nas X compra casa nuova e va a vivere con il suo compagno. Inoltre, riesce anche a contribuire alle spese di disintossicazione per sua madre. Ad un certo punto però il noto artista è stato sovrastato dall’ansia per non riuscire a mantenere il successo conquistato.

Però il suo nuovo singolo Panini, oggi va altrettanto bene anche se il tutto viene messo sotto la lente dei riflettori del gossip in quanto il cantante fa ufficialmente coming-out. È il primo nell’ambiente hip hop a dichiararsi senza freni gay cosa che se da un lato allarga la sua fama, dall’altra ridimensiona la cerchia dei suoi fan.

Dopo questo coraggioso gesto arriva però una batosta per l’artista: il suo fidanzato lo lascia e lui finisce in depressione proprio durante gli anni del college. Una malattia subdola e silenziosa che condiziona molto le sue decisioni. Sua madre purtroppo ritorna a stare male e, in tutto questo, affronta un processo per i diritti di una sua vecchia canzone.

LEGGI ANCHE –> Boomdabash Baby K duettano in Mohicani, nuovo allegro singolo

Un passato recente

A vederlo oggi sembra che tutto il male vissuto riguardi un passato remoto. In realtà si tratta di un passato piuttosto recete. A contribuire alla sua depressione anche la morte della nonna, un evento estremamente traumatico per lui che le era legatissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MONTERO (@lilnasx)



Su TikTok è tra i più seguiti e un altro volto noto come Ashling Coogan non ha potuto che rivelare quanto per lui sia d’ispirazione la storia di Lil, ringraziandolo persino per averla raccontata pubblicamente.