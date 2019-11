Taylor Swift – Beautiful Ghosts per la colonna sonora di CATS: audio, lyric video, testo e traduzione

Rilasciato venerdì 15 novembre 2019, Beautiful Ghosts è un singolo di Taylor Swift per la colonna sonora di CATS, film musicale diretto da Tom Hoopere distribuito in Italia dal 25 dicembre 2019. Nel cast, la stessa Swift, Jason Derulo, Jennifer Hudson, James Corden, Francesca Hayward, Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba e Rebel Wilson.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Andrew Lloyd Webber, mentre la produzione è opera di Nile Rodgers & Greg Wells.

Nel film, Beautiful Ghosts viene eseguito dalla protagonista Victoria, interpretata da Francesca Hayward, mentre la versione della Swift, verrà eseguita durante i titoli di coda della pellicola, basata sull’omonimo musical e su “Il libro dei gatti tuttofare”, raccolta di stravaganti poesie composte da T. S. Eliot nel 1939.

Taylor Swift – Beautiful Ghosts testo e traduzione

[Verse 1]

Follow me home if you dare to

I wouldn’t know where to lead you

Should I take chances when no one took chances on me?

So I watch from the dark, wait for my life to start

With no beauty in my memory

[Chorus]

All that I wanted was to be wanted

Too young to wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

At least you have something, something to cling to

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

And the memories were lost long ago

But at least you have beautiful ghosts

[Verse 2]

Perilous night, their voices calling

A flicker of light before the dawning

Out here, the wild ones are taming the fear within me

Scared to call them my friends and be broken again

Is this hope just a mystical dream?

[Chorus]

All that I wanted was to be wanted

Too young to wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

At least you have something, something to cling to

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

And the memories were lost long ago

But at least you have beautiful ghosts





[Bridge]

And so maybe my home isn’t what I had known

What I thought it would be

But I feel so alive with these phantoms of night

And I know that this life isn’t safe, but it’s wild and it’s free

[Chorus]

All that I wanted was to be wanted

I’ll never wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

With them, I have something, something to cling to

I never knew I’d love this world they’ve let me into

And the memories were lost long ago

So I’ll dance with these beautiful ghosts

And the memories were lost long ago

So I’ll dance with these beautiful ghosts





Seguimi a casa se ne hai il coraggio

Non saprei dove condurti

Dovrei rischiare quando nessuno rischia con me?

Quindi guardo dall’oscurità, aspetto la mia vita inizi

Senza bellezza nei miei ricordi

Tutto ciò che volevo era sentirmi desiderata

Troppo giovane per vagare per le strade di Londra, sola e tormentata

Nata nel nulla

Almeno tu hai qualcosa, qualcosa a cui appoggiarti

Visioni di camere abbaglianti in cui non entrerò mai

E i ricordi li ho persi molto tempo fa

Ma almeno hai dei bellissimi fantasmi





Notte difficile, le loro voci chiamano

Uno spiraglio di luce prima dell’alba

Qui fuori, i selvaggi stanno domando la paura che è dentro di me

Ho paura di chiamarli amici e di essere di nuovo distrutta

Questa speranza è solo un sogno mistico?

Tutto ciò che volevo era sentirmi desiderata

Troppo giovane per vagare per le strade di Londra, sola e tormentata

Nata nel nulla

Almeno tu hai qualcosa, qualcosa a cui appoggiarti

Visioni di camere abbaglianti in cui non entrerò mai

E i ricordi li ho persi molto tempo fa

Ma almeno hai dei bellissimi fantasmi

E quindi forse la mia casa non è quella che conoscevo

Quella che pensavo sarebbe stata

Ma mi sento così viva con questi fantasmi della notte

E so che questa vita non è sicura, ma è selvaggia e libera

Tutto ciò che volevo era essere desiderato

Non girerò mai per le strade di Londra, da sola e tormentata

Nata nel nulla

Con loro, ho qualcosa, qualcosa a cui appoggiarmi

Non avrei mai immaginato che avrei adorato questo mondo in cui mi hanno fatto entrare

E i ricordi li ho persi molto tempo fa

Quindi ballerò con questi magnifici fantasmi

E i ricordi li ho persi molto tempo fa

Quindi ballerò con questi magnifici fantasmi

