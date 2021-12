Sziget 2022, al grande concerto di Budapest tanti big come Stromae, Dua Lipa e Artic Monkeys

By

Sono stati annunciati alcuni artisti che si esibiranno allo Sziget 2022 la prossima estate. Ecco chi salirà sul palco.

Per la prossima stagione estiva, Budapest si sta preparando per ospitare l’edizione 2022 del Sziget che si terrà nella capitale ungherese dal 10 al 15 agosto del prossimo anno.

Lo Sziget Festival è uno dei più importanti eventi musicali a livello Europeo, che si tiene di solito a Budapest nei giorni tra il 10 e il 15 agosto come la prossima edizione.

Sziget 2022: annunciati i cantanti

Tramite annuncio stampa, sono stati annunciati alcuni degli artisti che calcheranno il palco della kermesse, che includerà una moltitudine di artisti di svariato genere provenienti da qualsiasi parte del mondo per accontentare i gusti di tutti.

La manifestazione, da sempre, celebra la diversità di cui si fa portavoce, nel 2022 avrà ancora di più eventi diversificati che durante le sei giornate si svolgeranno nella città ungherese. Non solo eventi musicali ma anche spettacoli teatrali, cabaret, workshop e tanto altro.

Il festival nasce nel 1993 e prende il nome dalla parola ungherese Sziget che significa isola. Infatti la kermesse spesso viene considerata un’isola felice dove poter passare dei bei momenti ascoltando musica di vario genere.

Nato come rassegna per gruppi locali ad oggi è diventato una delle più importante rassegne musicali con artisti provenienti da tutto il mondo così come i suoi spettatori.

Molto simile allo Sziget c’è il Festival Peninsula/Félsziget che si tiene ogni anno in Romania in Transilvania a Târgu Mureș sia a luglio che ad agosto, nato nel 2003 nella parte organizzativa c’è anche una parte del team dello Sziget Festival.

I primi nomi ufficiali sono 42 e sono stati svelati tramite mezzo stampa sui social del festival.

I ticket per partecipare a Sziget Festival 2022 sono in vendita da martedì 23 novembre, con alcune offerte che includono anche pacchetti da 3 o 6 giorni di partecipazione, nonché le varie opzioni di alloggio.

Ecco chi ci sarà sul palco

Di seguito la lineup ufficiale di Sziget Festival 2022, dei primi artisti che si esibiranno durante il festival:

Arctic Monkeys

Dua Lipa

Kings of Leon

Lewis Capaldi

Stromae

Bastille

Alan Walker

Caribou

Woodkid

FJK

Jungle

Jon Hopkins

Sigrid

Slowthai

Ronnie Flex & The Fam

Rilès

Princess Nokia

Yung Lean

Little Simz

Beabadoobee

Clutch

Fontaines DC

Floating Points

Yves Tumor & Its Band

Inhaler

Badbadnotgood

Sevdaliza

Honey Dijon

Bob Moses (club set)

Nghtmre

Alice Merton

Lola Marsh

Jade Bird

Viagra Boys

Ice Age

Black Honey

Giant Rooks

Tokimonsta

Apashe

Tsha

John Talabot

Taahliah

A questi andranno ad aggiungersi altri nomi importanti della musica internazionale. Non resta che aspettare aggiornamenti.