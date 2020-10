Leggi il testo e la traduzione e guarda il video di Ashes by Stellar

Il testo, la traduzione in italiano, e il video che accompagna Ashes, singolo di Stellar rilasciato il 5 maggio 2020 in maniera indipendente ed esplosa su TikTok, cosa che del resto accade molto spesso da quand’è nata la celebre piattaforma di brevi video.

Scritto da Siddhant Banerjee e prodotto da Pacific Beats, in questo coinvolgente brano esprime l’amore che prova per una ragazza, dicendo che sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per lei.

Stellar proviene da una piccola città fuori Lowell, nel Massachusetts. La sua carriera è iniziata il 6 agosto 2019 con l’uscita del suo mixtape di debutto Bipolar. Quasi un anno dopo, Stellar si è affermato come artista emergente con l’uscita del singolo Dark Pop. Alcune delle principali influenze di Stellar vanno dal defunto rapper Juice Wrld, alla pop band Maroon 5.

La contagiosa canzone ha fatto si che questo giovane artista abbia iniziato a farsi veramente conoscere in varie parti del mondo, non è un caso che la successiva ed ultima release Blur, ha ottenuto oltre 1 milione e 300 mila ascolti su Spotify e oltre 330 mila views del lyric video su Youtube, numeri molto superiori alle precedenti canzoni ma comunque lontanissimi da questa sua prima vera hit, che su Spotify vanta oltre 26 milioni di streams e oltre 8 milioni di visualizzazioni del lyric video su Youtube.

Stellar Ashes Testo

[Strofa 1]

Now that I got a taste

I think that I’d suffocate

For every second that you aren’t by my side

But now I’m stuck at the gate

Of Lucifer’s estate

I fell in love with a girl I met in hell

[Strofa 2]

Thinkin’ about all the things

The way you pull my strings

I love the way you turn me on

I ain’t Hades but I’m the King

I’d do anything

So that I could take you home

[Pre-Ritornello]

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

[Ritornello]

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking blow all the ashes down

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

Imma fucking go crazy for ya now

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking blow all the ashes down

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking go crazy for ya now

[Strofa 3]

Now that I got a taste

I’m gonna hallucinate

I think that I am trippin’ off your love

I started playing your games

You got me in a checkmate

Now you are the queen and I’m the pawn

[Strofa 4]

Thinking about all the things

The way you pull my strings

I love the way you turn me on

You’re the Queen so let me be ya King

I’d do anything

So that we could rule the world

[Pre-Ritornello]

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah

She drove me, drove me crazy, a-yeah-ah





[Ritornello]

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking blow all the ashes down

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking go crazy for ya now

Ring around the Rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking blow all the ashes down

Ring around the rosie

Pocket full of posie

I’ma fucking go crazy for ya now

[Outro]

Go crazy for ya now

Blow all the ashes down





La traduzione di Ashes, canzone di Stellar

Ora che ho avuto un assaggio

Penso che soffocherei

Per ogni secondo in cui non sei al mio fianco

Ma ora sono bloccato al cancello

Della tenuta di Lucifero

Mi sono innamorato di una ragazza che ho conosciuto all’inferno

Pensando a tutte le cose

A come tiri i miei fili

Mi piace il modo in cui mi ecciti

Non sono Ade ma sono il Re

Farei qualsiasi cosa

Per poterti portare a casa

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Giro giro tondo

Tasca piena di mazzolini

Farò saltare in aria tutte le ca**o di ceneri

Anello intorno al Rosie

Tasca piena di mazzolini

Sto per impazzire per te, ca**o

Giro giro tondo

Tasca piena di mazzolini

Farò saltare in aria tutte le ca**o di ceneri

Anello intorno al Rosie

Tasca piena di mazzolini

Sto per impazzire per te, ca**o

Ora che ho avuto un assaggio

Ho le allucinazioni

Penso di essere inciampato nel tuo amore

Ho iniziato a stare al tuo gioco

Mi hai fatto scacco matto

Ora tu sei la regina e io la pedina





Pensando a tutte le cose

Il modo in cui tiri i miei fili

Amo il modo in cui mi ecciti

Sei la regina, quindi lasciami essere il tuo re

Farei qualsiasi cosa

Affinché possiamo governare il mondo

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Mi ha fatto, mi ha fatto impazzire, a-yeah-ah

Giro giro tondo

Tasca piena di mazzolini

Farò saltare in aria tutte le ca**o di ceneri

Anello intorno al Rosie

Tasca piena di mazzolini

Sto per impazzire per te, ca**o

Giro giro tondo

Tasca piena di mazzolini

Farò saltare in aria tutte le ca**o di ceneri

Anello intorno al Rosie

Tasca piena di mazzolini

Sto per impazzire per te, ca**o

Impazzire per te ora

Saltare in aria tutte le ceneri

