Ascolta “Ma tu”, nuovo bellissimo singolo di Eugenio Campagna (Comete)

Testo Ma tu Eugenio Campagna

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Hai fatto già yoga

Salutami il sole

Hai fatto già tutte le cose che ti fan sentire migliore

Ho fatto la spesa

Poi ho svuotato il frigo

Tu hai fatto una torta

Io qualche casino

[Pre-Rit.]

Ma che bella Roma

Specialmente la sera

E mentre tu le fai una foto ti faccio una foto di schiena

Ma che bella cosa

L’inverno che passa

L’estate che arriva e non dice mai basta

[Rit.]

Tu parlami di quello che non so

Poi fammi ridere forte, più forte di ieri

Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo e lo vedi

Tu parlami di quello che non ho

Stavo finendo a parlare coi muri di casa

Dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, ma tu

[2a Strofa]

Hai visto quel trailer

Ti sei fatta un film

Hai visto la luna, mi hai detto “che bella, vorrei fossi qui”

Apro una bottiglia

Facciamo cin cin

E dopo facciamo mattina guardando le serie tv

[Pre-Rit.]

Ma che bella Roma

Specialmente stasera

E mentre tu le fai una foto ti faccio una foto di schiena

Ma che bella cosa

L’inverno che passa

L’estate che arriva e non dirmi mai basta

[Rit.]

Tu parlami di quello che non so

Poi fammi ridere forte, più forte di ieri

Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo e lo vedi

Tu parlami di quello che non ho

Stavo finendo a parlare coi muri di casa

Dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, ma tu





[Ponte]

Portami fuori che così non si può

Portami fuori da domani si può, domani si può, domani ci sto

Ma tu…

Tu…

[Rit.]

Tu parlami di quello che non so

Poi dammi ridere forte più forte, più forte di ieri

Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo e lo vedi

Tu parlami di quello che non ho

Stavo finendo a parlare coi muri di casa

Dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, ma tu

[Outro]

Hai visto quel trailer

Ti sei fatta un film

Hai visto la luna mi hai detto “che bella, vorrei fossi qui”





Ascolta Ma Tu di Comete

Informazioni e significato della canzone Ma Tu di Eugenio Campagna (Comete)





Dopo aver fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori di X Factor 2019, il cantautore romano Eugenio Campagna, in arte Comete, torna con una meraviglioso singolo battezzato Ma Tu (RCA Records-Sony Music), nei digital store, nelle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 19 giugno 2020.

Dire che questa canzone sia incantevole sarebbe riduttivo, perché almeno a parer mio, risulta molto gradevole sin dal primo ascolto, convincendo sia dal punto di vista delle sonorità, che da quello del testo, ricco di bellissime parole che qualsiasi persona vorrebbe sentirsi dire, in special modo in un periodo di sconforto.

Scritta di suo pugno nel periodo della pandemia e prodotta da Federico Nardelli, la traccia rappresenta il delicato passaggio che stiamo vivendo: dall’interminabile lockdown a un lento ritorno alla normalità. Ma Tu, trasmette l’estremo bisogno di rapporti umani che, per forza di cose, fino a pochi giorni fa erano praticamente proibiti.

La pandemia ha portato solo tantissime cose negative, ma l’estate, stagione del divertimento per antonomasia, è praticamente iniziata ed è il momento di essere un pelo più positivi e spensierati, perché il peggio sembra ormai essere passato. E’ ora di distrarsi, di svagarsi, al fine di colmare quei vuoti lasciati da quegli strani e macabri mesi che abbiamo vissuto, con l’auspicio che restino solamente un bruttissimo ricordo.