Carlettolife – Sta Pieno: ascolta la sua prima canzone (con testo)

Carlettolife, al secolo Federico Carli, rilascia Sta Pieno, sua prima canzone, disponibile dal 28 maggio 2021 per Area 94 Records, label nata nel 2007 grazie al dj & produttore Federico Scavo, aka Miniking. Il testo.

Il suo debutto musicale è un mix di allegria, entusiasmo e positività, un inno alla vita che suggella il meraviglioso rapporto di Federico con il Nonno Faustino. Sta pieno è la canzone ideale da ascoltare ogni qualvolta ci si vuol sentire più spensierati e leggeri.

Il brano, divenuto virale, unisce il passato al presente; due generazioni a confronto unite da un bene indissolubile e una incommensurabile e intramontabile passione e voglia di vivere.

Sta Pieno – Carlettolife: il testo della sua prima canzone

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Buongiorno coccodrilli

ci siamo, ci siamo

no vabbé sta pieno

Nonno Faustino vieni qui con me

c’è il velo nero che più nero non c’è

è tutto pronto bello riccio per te

per questa volta dammi retta a me





Andiamo a pelo

perché sta pieno

(curri curri da Piero)

andiamo a pelo

perché sta pieno

(è pieno di sorca

andiamo, andiamo)

Io questa estate voglio stare con te

sei anche tu un coccodrillo perché

sappiamo tutti la tua fissa qual è

ti piace il pelo e canta tu con me

Andiamo a pelo

perché sta pieno

(a me me piace il pelo

nero lungo e riccio)

andiamo a pelo

perché sta pieno

(sta pieno di sorca

sta pieno)

Andiamo a pelo

perché sta pieno

(curri curri da Piero)

andiamo a pelo

perché sta pieno

(è pieno di sorca

andiamo, andiamo)

Oh no! famme sta un pochino con te

aaaah, che seppia

[?] a fam tocca ‘na [?]

[?] toccate bella sorca

Andiamo a pelo

perché sta pieno

(a me me piace il pelo

nero lungo e riccio)

andiamo a pelo

perché sta pieno

(curri curri, andiamo)

Andiamo a pelo

perché sta pieno

(curri curri da Piero)

andiamo a pelo

perché sta pieno

(è pieno di sorca

andiamo, andiamo)

Autori: Federico Carli, Federico Scavo, Luca Giacomelli.