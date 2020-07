Gemitaiz rilascia Bianco/Gospel: guarda il video e leggi il testo della canzone benefica

In data 28 luglio 2020, il rapper Gemitaiz ha reso disponibile il video che accompagna Bianco/Gospel, brano diviso in due parti pubblicato per Tanta Roba Label,

Leggi il testo e guarda sotto il video che accompagna questa canzone scritta dall’interprete e prodotta da MACE. Il filmato è stato diretto da Manuel Marini.

Tutti i proventi generati dalle visualizzazioni, saranno destinati a COOPI (www.coopi.org), ONG che opera da 55 anni per contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità.

Testo Bianco Gospel

Prima parte – Bianco





[Strofa]

Ehi

Sì baby, stasera esco (Ciao)

Almeno lo sai che sono onesto

A casa sto depresso

Tu fatti la solita foto al cesso

Siamo quei ragazzi sopra quei muretti, niente panta’ stretti, tutti pazzi

Siamo in 120 tipo i palazzetti, al ritorno non ci prendono in taxi (aah)

Al bar le bottiglie, bro’

Prendine cinque minimo

Che tanto il tempo è ciclico

Lei la provo poi la chat la elimino (Scusa)

Teschi (uuuah)

Anche con 40 gradi sopra i teschi

Sembriamo motori tedeschi

Non mi dire “Guardie” che mi prende un colpo

Come quel tuo amico dopo che fa un colpo

Pensavano non saremmo restati molto

Adesso ci sediamo e ci mangiamo il polpo

Uh, non mi dire

So già la serata come può finire

Una passeggiata, fra’, sopra le righe

Con il mio amico tormentato che sogna due fighe

Ah, chiama il 118 che siamo sul bordo del fosso

Con i fra’ che ne girano una al semaforo rosso

Per favore andiamo a casa, dai frate’, sono stanco

Invece no, ti fai un’altra notte in

[Rit.]

Bianco, bianco, bianco

A casa non ci torno

Bianco, bianco, bianco

Ti fai un’altra notte in

Bianco, bianco, bianco

A casa non ci torni più

Bianco, bianco, bianco

Ti fai un’altra notte

[Outro]

Mace on the beats

Ti fai un’altra notte

Seconda Parte – Gospel

[Strofa]

Frate’ siamo sempre noi, yeah

Col cuore che esce dal petto

Noi, con più di qualche difetto

Vieni baby, andiamo a letto (vieni)

Che oggi è stata lunga, non mi dire: “No, non vengo”

Ti mando un taxi color argento

Sotto casa un volo NASA pronto per portarti qui da me

Io sono in strada che ti aspetto, ce ne ho una mezza spenta, te l’ho lasciata

Siamo matti (Yeah)

Siamo Santi (Uoh)

Non mi piace mai quello che fanno gli altri (non mi piace)

Siamo in giro senza meta, duri come pietra

Dolci come seta, non prenderci male

Lotto da una vita intera, manda un bacio a te, ti sorrido da tutta la sera

Senti (ehi), siamo splendidi tutti senza i documenti

Con le tasche piene di stupefacenti, yeah, yeah (yeah, yeah)

Però poi la notte tu lo sai chi si addormenta

Metto un pezzo che mi piace poi ne fumo 30

Quando ero un ragazzino non avevo scelta

Battimi un cinque a mano aperta, ye

[Rit.]

Siamo tutti uguali

Tutti come te

A galla con gli squali

Adesso siamo pari

Siamo tutti uguali

Tutti come te

A galla con gli squali

Adesso siamo pari