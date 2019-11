Sierra – Ave Maria: testo, audio e video del brano dall’album omonimo

Ave Maria è una canzone tratta dall’album omonimo d’esordio dei Sierra, attuali concorrenti a X Factor 2019, pubblicato l’8 dicembre 2018: il testo, l’audio e il video diretto e montato da Demaniak Films, che unisce una seconda track intitolata Mela Rossa.

Il duo romano composto dai 26enni Giacomo e Massimo, ha già incantato con l’inedito Enfasi (Stolen Dance Remix), inedito presentato alle audizioni del talent show a fine settembre con il quale hanno colpito positivamente giudici e pubblico, ma assicuro che questo disco, è veramente da ascoltare. Segnalo che il precedente giugno avevano rilasciato l’EP Castelli Di Sabbia, primo prodotto discografico ufficiale.

Sierra – Ave Maria Testo

[Sila]

Lotterò sempre per quello che amo

Ringrazio Dio per le cose che abbiamo

Fumo ganesh e c’ho un flash di noi due

Il sole e la luna hanno-no la cura

[Sila]

Un fachiro si appende su chiodi, comignoli

E le ombre dei corvi spezzano quei vincoli

Mi presento nel modo più ostile

La lupa ha appetito di bacche di ortiche

L’impianto del mezzo a me basta da mezzo

Prendi quel mezzo, non torni per mezzo

Golpe sul golfo dei sogni

Pinochet sui carri

Trincee sui miei polsi

Lui si fida di lui che ha giocato alle slot

Non ha ancora abbastanza, deve dargli tot

Il mio frà non si ferma allo stop

Ho una Ford sullo stomaco

Televisori e telemaco

Traditori al telefono

Tra i visori notturni e i bustoni di fumi

Uno sfogo in mezzo alle paludi





[Sila]

Sputapalline compone rosari

Affermativo sto fumo può usarlo

Solo faccine non vuole parlarmi

C’è la luna piena perché non gli spari

Sputapalline compone rosari

Affermativo sto fumo può usarmi

Solo faccine non vuole parlarmi

C’è la luna piena perché non gli spari

[Sila]

Lotterò sempre per quello che amo

Ringrazio Dio per le cose che abbiamo

Fumo ganesh e c’è un flash di noi due

Il sole e la luna… hanno-no la cura

I nomi, le facce, le storie, noi due

I soldi, le tracce, le scuse, le tue

I nomi, le facce, le storie, noi due

I soldi, le tracce, le scuse

[Ponte]

Ave Maria

Proteggi i ragazzi dal male che incontrano lungo la via

Dona l’amore alla zona

Diffondi sto suono che evoco

Punto a riempire gli spazi di vuoto

Ho fratelli volati già in mondi diversi

Lo so che mi vegliano

Mi danno potenza

Sento la loro presenza

Ave Maria (yah)

Proteggici dalle volpi a nove code

Dalle notti macchiate di odio

Fammi sorgere dentro il sole

Ho bisogno di un attimo ancora

O di un’ancora, il tempo che vola

O di un’ancora

Un’ancora, un’ancora, un’ancora

Un’ancora, un’ancora, un’ancora

Non son pronto

Sai che rinasco fenice

Sono morto e rinato felice

Ho amici volati nelle meraviglie

Non parlo di Alice

Cristo mi guarda lo sento

Mi tocca ogni volta che piove

Ho le prove che posso parlargli attraverso le note ma dopo le nove

[Sila]

Lotterò sempre per quello che amo

Ringrazio Dio per le cose che abbiamo

Fumo ganesh e c’ho un flash di noi due

Il sole e la luna hanno-no la cura

I nomi, le facce, le storie, noi due

I soldi, le tracce, le scuse, le tue

I nomi, le facce, le storie, noi due

I soldi, le tracce, le scuse





[Ponte & Sila]

Ave Maria

Proteggi i ragazzi dal male…. lu-lu-lungo la via

Dona l’amore alla zona

Dona l’amore alla-

Ave Maria

Proteggi i ragazzi dal male… lu-lu-lungo la via

Televisori e telemaco (Dona l’amore alla zona)

Traditori al telefono (Dona l’amore alla-)





