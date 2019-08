Manuel Turizo – Caso Perdido: video ufficiale, testo e traduzione

Caso Perdido è un singolo del cantante colombiano Manuel Turizo, uscito il 16 agosto 2019 via Sony Music Latin / La Industria: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna quest’interessante brano.

Nella nuova canzone, scritta con la collaborazione di Mosty, Juan Diego Medina Vélez ed il fratello Julian Turizo, l’artista cerca di dimenticare una ragazza e per fare questo, ci beve su.

Testo e traduzione di Caso Perdido

[Verso 1]

Este fue mi último intento contigo (Contigo)

Por mí puedes hacer lo que tú quieras (Lo que tú quieras)

Nada queda pendiente entre tú y yo, ya no

Y que te vaya bien solo quisiera

Questo è stato il mio ultimo tentativo con te (con te)

Per me puoi fare quello che vuoi (quello che vuoi)

Tra te e me non resta nulla in sospeso, non più

E desidero solo che tu stia bene

[Pre-Coro 1]

He decidido que así es mejor, no voy a buscarte, no más

Un par de tragos son suficientes para olvidarte, ya verás

Ho deciso che è meglio così, non ti cercherò mai più

Per dimenticarti saranno sufficienti un paio di drink

[Coro]

Si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras que sin ti no pierde sentido

Como te quise, así te olvido

Y si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras, será mejor seguir aparte

Si no me quieres, pa’ olvidarte voy a beber

Se tu sapessi che stare senza di te ormai non fa più male

Se vedessi che stare senza di te per me non significa più nulla

Come ti ho amata, ti ho dimenticata

E se sapessi che stare senza di te non fa più male

Se mi vedessi, capiresti che è meglio stare lontani

Se non mi ami, berrò per dimenticarti

[Post-Coro]

Eh-eh, eh-yeh

Pa’ olvidarte voy a beber

Eh-eh, eh-yeh

Hasta que ya no piense en ti, mujer

Eh-eh, eh-yeh

Per dimenticarti, berrò

Eh-eh, eh-yeh

Finché non penserò più a te, ragazza

[Verso 2]

Lady, si no quieres, yo entiendo

Es más, no te busco y te olvido bebiendo

No hay ninguna pena que no borre el tiempo

Te dejo tranquila y me vivo el momento

Nada queda pendiente, puedes irte por tu parte

Después de unos tragos prometo no ir a buscarte

Cómo quisiera que me vieras, soy feliz a mi manera

Y aunque vuelvas, no voy a aceptarte

Signora, se non ti va, posso capire

Anzi, non ti cerco e ti dimentico bevendo

Non c’è alcun dolore che il tempo non cancelli

Ti lascio tranquilla e mi godo il momento

Nulla rimane in sospeso, puoi andartene per la tua strada

Prometto che dopo qualche drink non ti cercherò più

Come correi che mi vedessi, a modo mio sono felice

E anche se tu tornassi, non ti accetterei

[Pre-Coro 2]

Y también espero que te vaya bien

Cuando vuelvas, yo no estaré (Yo no estaré)

Voy a beber pa’ olvidarte, mujer

Espero que te vaya bien

Cuando vuelvas, yo no estaré (Yo no estaré)

Voy a beber pa’ olvidarte





E spero anche che tu abbia cura di te

Quando tornerai, non ci sarò (non ci sarò)

Berrò per dimenticarti, ragazza

Spero che le cose ti vadano bene

Quando tornerai, non ci sarò (non ci sarò)

Berrò per dimenticarti

[Coro]

Si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras que sin ti no pierde sentido

Como te quise, así te olvido

Y si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras, será mejor seguir aparte

Si no me quieres, pa’ olvidarte voy a beber

Se sapessi che stare senza di te ormai non fa più male

Se vedessi che stare senza di te per me non significa più nulla

Come ti ho amata, ti ho dimenticata

E se sapessi che stare senza di te non fa più male

Se mi vedessi, capiresti che è meglio stare lontani

Se non mi ami, berrò per dimenticarti

[Post-Coro]

Eh-eh, eh-yeh

Pa’ olvidarte voy a beber

Eh-eh, eh-yeh

Hasta que ya no piense en ti mujer

Eh-eh, eh-yeh

Per dimenticarti, berrò

Eh-eh, eh-yeh

Finché non penserò più a te, ragazza

[Verso 3]

Sin ti no pierde sentido

Un, dos, tres trago’ y te olvido

Lo nuestro fue caso perdido

Y yo de ti me despido

Senza di te per me non significa più nulla

Uno, due, tre drink e ti dimentico

Il nostro era un caso disperato

E mi congedo da te

[Pre-Coro 2]

Y también espero que te vaya bien

Cuando vuelvas, yo no estaré (Yo no estaré)

Voy a beber pa’ olvidarte, mujer

Espero que te vaya bien

Cuando vuelvas, yo no estaré (Yo no estaré)

Voy a beber pa’ olvidarte

E spero anche che tu abbia cura di te

Quando tornerai, non ci sarò (non ci sarò)

Berrò per dimenticarti, ragazza

Spero che le cose ti vadano bene

Quando tornerai, non ci sarò (non ci sarò)

Berrò per dimenticarti





[Coro]

Si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras que sin ti no pierde sentido

Como te quise, así te olvido

Y si supieras que estar sin ti ya no me duele

Si me vieras, será mejor seguir aparte

Si no me quieres, pa’ olvidarte voy a beber

Se sapessi che stare senza di te ormai non fa più male

Se vedessi che stare senza di te per me non significa più nulla

Come ti ho amata, ti ho dimenticata

E se sapessi che stare senza di te non fa più male

Se mi vedessi, capiresti che è meglio stare lontani

Se non mi ami, berrò per dimenticarti

[Post-Coro]

Eh-eh, eh-yeh

Pa’ olvidarte voy a beber

Eh-eh, eh-yeh

Hasta que ya no piense en ti, mujer

Eh-eh, eh-yeh

Per dimenticarti, berrò

Eh-eh, eh-yeh

Finché non penserò più a te, ragazza

[Outro]

Manuel Turizo

(La sangre y la tinta nos une)

Julián Turizo (Jaja)

K.Z.O Beat

Maya

Zensey

La Industria, Inc





