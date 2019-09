Serena Puppo – Come il Titanic: audio e testo della prima canzone inedita della youtuber

Come il Titanic è la prima canzone inedita della youtuber e tiktoker Serena Puppo, disponibile dal 30 settembre 2019: leggi il testo e ascolta il suo primo singolo.

Dopo svariate cover, è il momento di questo brano, scritto dall’interprete con la collaborazione di Roberto Carraro, che ha anche curato la produzione.

Finalmente la vicentina Serena (il suo canale Youtube) ha realizzato il sogno di incidere un inedito, un interessante pezzo sul quale ci ha lavorato a lungo, che parla di lei e delle delusioni che la gente le ha dato.

Serena – Come il Titanic testo

A volte mi chiedo come fate

prendete il cuore e poi ve ne andate

come fate a rimanere indifferenti

quando le stelle diventano cadenti

a volte mi chiedo come fate

le risate e le emozioni rubate

come fate a pensare solo a voi stessi

dopo ciò che c’eravamo promessi.

Forse sbaglio io

che penso troppo agli altri

no, non sono io

sono loro che pensano sfatti.





Ma come fate a far finta di amare

se poi mollate la mano

proprio quando io sto per naufragare

come il Titanic, come il Titanic

come il Titanic

e affondo come il Titanic.

Come fate ad essere così cattivi

eppure siamo stati così vicini

a fregarvene della gente

dopo aver incasinato la mente.

Forse sbaglio io

che getto sempre nuovi ponti

o forse sono loro

che amano fare gli stron*i.

Ma come fate a far finta di amare

se poi mollate la mano

proprio quando io sto per naufragare

come il Titanic, come il Titanic

come il Titanic

e affondo come il Titanic.





Prendimi le mani

che io sarò il tuo domani.

Ma se poi io cado come il Titanic

tu che fai? Scappi o rimani?





