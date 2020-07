Francesco Bertoli & Michelangelo Vizzini – Señorita: ascolta il duetto

Michelangelo Vizzini e Francesco Bertoli, due ex allievi della diciannovesima edizione di Amici, hanno unito le forze in Señorita, interessante singolo nel quale danno vita a un gradevole duetto. Il brano è disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming da giovedì 30 luglio 2020 su Avarello Music / Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone del biondo rubacuori milanese classe 1996 e del laziale classe 1999, scritta da Bertoli, Lorenzo Luceri, Laura Di Lenola e Manuel Finotti, che l’ha anche prodotta insieme a Carlo Avarello.

I fan di questi due talentuosi ragazzi si stanno innamorando di questo pezzo, a parer mio niente male, in special modo il ritornello che risulta piuttosto immediato, martellante e in grado di entrare sin da subito nella testa dell’ascoltatore, facendo venir voglia di essere canticchiato.

Testo Senorita Francesco e Michelangelo

Oh Señorita

tu eres mas bonita

delle cose che credi di te

stanotte balla sul mondo e non pensare a niente

Oh Señorita

nel cuore una corrida

se mi giro e tu sei qui con me

stavolta facciamo mattina e non pensiamo a niente

come sei bonita

Sai quanto ti vorrei vedere adesso

sdraiarmi accanto a te senza un pretesto

da quando ti ho vista non sono più lo stesso

e mi perdo parecchio

dentro di me perché lo sai io tengo un corazón

persa nel tuo iPhone

ascolti il reggaeton, sogni l’America

metto la testa a posto ma rimani qua

Ma si sente quando non c’è lei

quando non ci sei

perché questa stanza è vuota

la mia mente è sottosopra

e chica, questa notte sta già per finire

scapperei da tutto per venirti a dire

Oh Señorita

tu eres mas bonita

delle cose che credi di te

stanotte balla sul mondo e non pensare a niente





Oh Señorita

nel cuore una corrida

se mi giro e tu sei qui con me

stavolta facciamo mattina e non pensiamo a niente

come sei bonita

Sai quanto ti vorrei dimenticare?

Sei morita ha gli occhi come il mare

perde troppo tempo a farsi male

ma lo trova sempre per sognare

perché lo sai io tengo un corazón

persa nel tuo iPhone

ascolti il reggaeton, sogni l’America

metto la testa a posto ma rimani qua

Ma si sente quando non c’è lei

quando non ci sei

perché questa stanza è vuota

la mia mente è sottosopra

chica, questa notte sta già per finire

scapperei da tutto per venirti a dire

Oh Señorita

tu eres mas bonita

delle cose che credi di te

stanotte balla sul mondo e non pensare a niente

Oh Señorita

nel cuore una corrida

se mi giro e tu sei qui con me

stavolta facciamo mattina e non pensiamo a niente

Resta qui con me ancora un po’

non mi dire un’altra volta no

passo ancora una notte solo su Netflix

se ti sogno volo in aria come Mary Poppins

Oh Señorita

tu eres mas bonita

delle cose che credi di te

stanotte balla sul mondo e non pensare a niente

Oh Señorita

nel cuore una corrida

se mi giro e tu sei qui con me

stavolta facciamo mattina e non pensiamo a niente

Oh Señorita





