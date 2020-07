Marilyn Manson – We Are Chaos: ascolta e guarda il video del nuovo singolo dall’album omonimo (con testo e traduzione)

L’11 settembre 2020 esce We Are Chaos, undicesimo album di Marilyn Manson, e la canzone omonima, disponibile ovunque dal 29 luglio 2020, è il primo anticipo del progetto, che racchiuderà dieci tracce inedite.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video animato diretto da Matt Mahurin e disponibile dalle ore 18 del 29 luglio, come del resto la traccia che fa da apripista a questo atteso disco, che arriverà a poco meno di tre anni di distanza dall’ultima fatica Heaven Upside Down.

La canzone è stata scritta a quattro mani con Shooter Jennings, mentre la produzione è opera di Shooter Jennings e dello stesso Manson.

Testo We Are Chaos di Marilyn Manson

[Verse 1]

If you say that we’re ill

Just give us your pill

Hope we’ll just go away

But once you’ve inhaled death

Everything else is perfume

Maybe I’m just a mystery

I could end up your misery

Maybe I’m just a mystery

I could end up your misery

In the end we all end up in a garbage dump

But I’ll be the one that’s holding your hand

[Chorus]

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

[Verse 2]

Maybe I’m just a mystery

I could be your misery

Maybe I’m just a mystery

Marry with the left hand

So far, so far from the mad’ning crowd

[Chorus]

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

[Verse 3]

Am I a man or a show, or moment

The man in the moon

Or a man of all seasons

Will I be in at the kill with you?





[Chorus]

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos, we can’t be cured

[Outro]

We are sick





We Are Chaos traduzione

[1a Strofa]

Se dici che siamo malati

Dacci solo la tua medicina

Spero che ce ne andremo via

Ma una volta che avrai inalato la morte

Tutto il resto sarà profumato

Forse io sono solo un mistero

Potrei finire la tua infelicità

Forse io sono solo un mistero

Potrei porre fine alla tua infelicità

In fin dei conti finiremo tutti in una discarica

Ma sarò io a tenerti per mano

[Rit.]

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

[2a Strofa]

Forse io sono solo un mistero

Potrei essere la tua miseria

Forse io sono solo un mistero

Sposato con la mano sinistra

Così lontano dalla folla impazzita





[Rit.]

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

[3a Strofa]

Sono un uomo o uno spettacolo o un momento?

L’uomo sulla luna

O un uomo per tutte le stagioni

Ci sarò anch’io all’omicidio con te?

[Rit.]

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

Siamo malati, messi male e complicati

Siamo caos, non possiamo essere curati

[Outro]

Siamo malati

